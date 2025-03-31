Фанаты сходятся во мнении: мрачное настроение больше напоминает расцвет серии, чем Battlefield 2042.

Концепт-арты Battlefield 6 были опубликованы на канале Telegram и Reddit. По словам многих игроков, изображения передают мрачную, гнетущую атмосферу - элемент которого по мнению многих фанатов, не хватало в Battlefield 2042. Утечки судя по всему появились в ходе последних игровых тестов Battlefield Labs, которые начались только в этом месяце.

Хотя EA пока не подтвердила официальное название и дату выхода, инсайдеры ожидают, что релиз состоится в период с 1 апреля по 31 марта 2026 года. GTA 6 может стать решающим фактором - многие издатели хотят дождаться ажиотажа вокруг гангстерского блокбастера Rockstar, прежде чем выпускать собственные игры класса ААА.