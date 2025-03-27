Текущая топовая модель AMD среди мобильных процессоров, Ryzen 9 9955HX3D (Fire Range-X) с 64 МБ 3D V-Cache, впервые была тщательно протестирована в MSI Raider A18HX.

В Cinebench 2024 процессор Ryzen 9 9955HX, работающий с тактовой частотой до 5,4 ГГц на одном ядре и до 5,2 ГГц на двух ядрах процессора, опережает даже Core Ultra 9 285H (127 баллов) и Qualcomm Snapdragon X1 Extreme (125 баллов), набрав 129 баллов. Заводская настройка TDP составляет 55 Вт и может быть увеличена до 75 Вт.

AMD Ryzen 9 9955HX также демонстрирует очень хорошие результаты в многоядерном тесте благодаря общему объему кэша L3 в 128 МБ и частоте 4,4 ГГц на всех 16 ядрах процессора Zen 4, что явно превосходит конкурентов. Чрезвычайно богато оснащенная материнская плата MSI Raider A18 HX использованная в тесте, предлагает 64 ГБ памяти DDR5-5600 и видеокарту Geforce RTX 5080 с 16 ГБ GDDR7, стоит от 4499 евро.