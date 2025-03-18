Игра заманивает предполагаемой демоверсией, которая на самом деле является вирусом.

Судя по всему пользователям также следует всегда быть внимательными в Steam. Например один пользователь недавно предупредил своих коллег-игроков о предполагаемой игре "Sniper: Phantom's Resolution". Согласно информации на странице игры в магазине Steam, релиз запланирован на второй квартал 2025 года. Однако разработчики судя по всему хотят заманить заинтересованных пользователей на свой сайт, где их поджидает предполагаемый вирус.

Пользователь "FERAL_WASP" указал своим коллегам-игрокам на Reddit на игру Sniper: Phantom's Resolution. Игрок утверждает, что судя по всему ресурсы для игры были украдены из других игр. На сайте издания содержится мало информации, но заинтересованные стороны могут получить бесплатную демоверсию. Однако это не игра, а вирус.

Впоследствии другие пользователи более подробно изучили демо-версию. По словам одного из игроков, структура папок предполагает наличие игры на Unity, но если присмотреться к подкаталогам, то это не так. Пользователи Reddit похоже не совсем понимают, что это за "демо", но предполагают, что программа нацелена на данные пользователей.

Valve добавила на страницу Sniper: Phantom's Resolution примечание о том, что игра больше не доступна на этой платформе. На Reddit пользователи также предостерегают от игр, которые предоставляют свои демоверсии не через Steam, а через другие сайты. Однако на платформе время от времени появляются игры, предположительно распространяющие вредоносное ПО.