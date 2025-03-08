По словам AMD, обновление является первым результатом сотрудничества с Amethyst, которое как ожидается, принесет дальнейшие плоды в будущем.

По сравнению с Nvidia, AMD совершила относительно большой скачок с новыми видеокартами RX 9000. Критические замечания по поводу предыдущего поколения, такие как эффективность и особенно производительность трассировки лучей, были успешно устранены. Причём не только аппаратное обеспечение претерпело существенные изменения, но и ПО: в FSR 4 компания AMD впервые использует масштабирование на основе искусственного интеллекта, достигая значительно лучших результатов, чем ее предыдущее поколение и находится в непосредственной близости от конкурентов из Nvidia.

На первый взгляд удивительно, что первый подход AMD к масштабированию ИИ работает так хорошо. Как и предполагалось ранее, уже была проведена масштабная фаза тестирования технологии - на PlayStation 5 Pro. Объявленное в декабре партнерство AMD и Sony в области искусственного интеллекта под кодовым названием Amethyst укрепило предположение о сотрудничестве двух компаний. Теперь вскоре после выхода FSR 4, AMD наконец подтвердила: апскейлер на самом деле является частью проекта Amethyst и был создан в сотрудничестве с подразделением Sony Playstation.

Прямая связь между FSR 4 и PSSR не упоминается, но она очевидна после этого объявления. И это еще не все: по словам AMD сотрудничество в области нового ИИ-масштабирования было только началом. Судя по всему, в рамках Amethyst ведутся и другие проекты, о которых пока не было объявлено.

Прежде всего речь вероятно пойдет о том, чтобы догнать Nvidia. Другими словами: вполне возможно, что AMD и Sony будут работать вместе, чтобы предложить альтернативу технологии Ray Reconstruction от Nvidia для текущего или будущего поколения Radeon и консолей Playstation.

Если обе компании действительно будут работать вместе в долгосрочной перспективе и сделают возможными прорывы, подобные тем, что были с FSR 4, это может оказать большое положительное влияние на конкурентную ситуацию на рынке видеокарт. Это также имело бы преимущества для игроков. Поскольку чем ближе AMD к Nvidia, тем выше вероятность ценовых войн и, соответственно, привлекательных предложений с обеих сторон. Однако остается под вопросом, какое место в этом проекте займет Microsoft. В следующем поколении Xbox компания безусловно также будет полагаться на масштабирование. Однако неясно, можно ли будет использовать FSR 4, если Sony приложит к этому руку.