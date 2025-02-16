Цены на Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 от 500 до 700 евро, вероятно являются мечтами, как показывают первоначальные объявления на платформе электронной коммерции Amazon.

Как сообщил @momomo_us через X, в сеть просочились первоначальные списки индивидуальных дизайнов Radeon RX 9070 XT и RX 9070 от XFX с ценами от 649,99 до 849,99 долларов, что ставит их в один ряд с грядущими Geforce RTX 5070 Ti и Geforce RTX 5070.

Модели XFX Swift Radeon RX 9070 XT и XFX Swift Radeon RX 9070, которые, как ожидается, будут "дешевыми" моделями по рекомендованной розничной цене и моделями AIB (Made by AMD) на основе референсного дизайна, являются самыми доступными индивидуальными разработками производителя по цене 749,99 и 649,99 долларов соответственно. Рекомендуемая розничная цена близкая к этому ценовому диапазону, становится все более реалистичной и согласуется с другими утечками.

В настоящее время ожидается, что рекомендованная производителем розничная цена (MSRP) Radeon RX 9070 XT в референсном исполнении составит 699 долларов до вычета налогов, тогда как Radeon RX 9070 будет продаваться по цене 589 долларов. Индивидуальный дизайн может быть немного дороже эталонного дизайна и, в случае партнерских карт самого высокого качества, стоить до 849 долларов (до вычета налогов).

По данным розничных продавцов, рекомендуемая розничная цена Radeon RX 9070 XT в Европе может составить от 789 до 819 евро, тогда как стоимость Radeon RX 9070 составит от 619 до 679 евро. Однако AMD пока не сообщила окончательных цен оптовикам и розничным продавцам в Европе.