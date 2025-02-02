Различные подходы оценивались в Cyberpunk 2077 и на Geforce RTX 5090. Есть не только улучшения.

На бумаге алгоритмы масштабирования и генерации кадров, такие как DLSS и FSR, могут значительно увеличить частоту кадров. Конечно высокое значение FPS само по себе не определяет хороший игровой процесс. Качество изображения и задержка также имеют решающее значение и оба эти параметра, по крайней мере частично, зависят от таких технологий.

После обширных тестов Geforce RTX 5090 и Geforce RTX 5080 журналисты более подробно изучили технологию DLSS 4 от Nvidia, включая новую технологию Multi-Frame Generation (MFG), в ходе слепого тестирования нового флагманского графического процессора Nvidia.

В частности журналистам пришлось взглянуть на Cyberpunk 2077, который только что был обновлен до DLSS 4, в разных условиях. Им была представлена игра с высочайшей детализацией, включая трассировку пути на мониторе с частотой 480 Гц, разрешением WQHD и G-Sync.

Не зная соответствующих настроек, им были представлены только четыре сцены с TAA, FSR 3, DLSS 3 и DLSS 4 - все в режиме качества. Затем были продемонстрированы TAA, DLSS 3 и FSR с двойной генерацией кадров, а также DLSS 4 с четверной генерацией кадров - снова в слепом тесте.

Для сравнения худшие результаты показал FSR 3 от AMD. Тестировщики оценили TAA немного выше, но в нем присутствует раздражающая размытость изображения. DLSS 3 и DLSS 4 показали себя еще лучше, хотя новая модель ИИ на основе модели трансформер не получила значительно более высоких оценок. Более детальное сравнение изображений в некоторых случаях показывает более высокий уровень детализации. В то же время новейший апскейлер от Nvidia также приводит к частичному размытию кадров или раздражающему мерцанию краев.

Однако преимущества многокадровой генерации по-прежнему окупаются более высокой задержкой, поэтому существенное увеличение частоты кадров помогает только при и без того высоких значениях FPS и следовательно, при наличии мощной видеокарты. Чтобы воспользоваться дополнительными изображениями, вам также понадобится монитор с высокой частотой обновления.

Дальнейшее уменьшение задержки в краткосрочной перспективе маловероятно, однако качество изображения может улучшиться в ближайшие месяцы за счет дальнейшего обучения новой модели трансформера DLSS 4.