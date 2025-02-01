Однако большинство товаров не будут доступны для доставки в течение нескольких недель.

Одновременно с выпуском Geforce RTX 5080 и Geforce RTX 5090 компания Alphacool, специализирующаяся на водяном охлаждении, в четверг анонсировала первые соответствующие полноразмерные кулеры. На презентации было представлено десять моделей серии Core и два продукта ES.

По сравнению с предыдущим поколением изменений похоже не так уж много. Никаких инноваций в охладителях ES не упоминается, в то время как модели Core, как предполагается, были дополнительно оптимизированы посредством моделирования и практических испытаний. В обоих случаях Alphacool говорит о хромированном медном охладителе с акриловой крышкой, алюминиевой задней пластиной и латунными разъемами. Модели ES подключаются к видеокарте сзади а модели Core сбоку. Это позволит каждой карте занимать только один слот PCI-E.

С точки зрения цены, разницы между различными вариантами двух типов продукции нет: кулеры систем водяного охлажения ES поступают на рынок по цене 300 евро, модели Core - по 200 евро. Единственное отличие - поддержка видеокарты. Два кулера ES предназначены для различных моделей RTX 5080 и RTX 5090 от Inno3D. Однако основные кулеры также подходят для обоих графических процессоров - в виде специальных моделей от Inno3D, Palit, Gainward, MSI, Asus и Zotac.

К сожалению одиннадцать из двенадцати систем водяного охлаждения, представленных Alphacool, пока недоступны - они поступят в продажу только через 5–6 недель. Исключение составляет лишь модель Core для видеокарт Inno3D на базе Geforce RTX 5080 - этот кулер уже есть в наличии. Поскольку видеокарты Nvidia RTX 5000 в настоящее время все равно распроданы, задержка выхода продуктов не должна стать проблемой.