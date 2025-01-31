Пока журналисты в магазинах отчаянно пытаются заполучить Geforce RTX 5090 и RTX 5080, драйвер GeForce 572.16 от Nvidia удивляет Smooth Motion - новой моделью ИИ для промежуточных кадров в играх.

Nvidia Smooth Motion - это новая модель искусственного интеллекта на основе драйвера, которая обеспечивает более плавный игровой процесс за счет получения дополнительного кадра между двумя отрисованными кадрами. Для игр без встроенной генерации кадров, DLSS NVIDIA Smooth Motion - это новая опция для улучшения игрового процесса на видеокартах серии Geforce RTX 50.

Чтобы включить функцию Nvidia Smooth Motion, выберите совместимую с DirectX 11 или DirectX 12 игру в разделе "Графика" > "Настройки программы". Прокрутите список параметров справа, чтобы найти "Настройки драйвера", и включите функцию Smooth Motion.

Компания Nvidia пока не предоставила никаких дополнительных подробностей, но в любом случае добилась удовлетворительных результатов с помощью классической многокадровой генерации - независимо от дискуссий о том, являются ли искусственные промежуточные кадры правильным решением.

Кроме того драйвер Geforce 572.16 является базовым драйвером для всех новых видеокарт Blackwell и таким образом также включает DLSS 4 для 75 игр, а также соответствующим образом адаптированное приложение Nvidia, включающее новые функции. Добавлено еще 19 мониторов совместимых с G-Sync.