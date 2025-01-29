Выход видеокарты Geforce RTX 5070 Ti был отложен и не будет выпущен 14 февраля, как изначально планировалось.

Как сообщает сайт VideoCardz, эмбарго также будет введено на модели с рекомендованной розничной ценой от 849 евро и более. Это подтверждает то, о чем уже заявляли дилеры. Видеокарта Geforce RTX 5070 Ti поступит в продажу в розничных магазинах 20 февраля, обзоры появятся 19 февраля.

Соответственно эмбарго на независимые тесты Geforce RTX 5070 Ti, которая будет выпущена только в индивидуальном исполнении, а не как Founders Edition, будет иметь два аспекта. Сначала будут протестированы модели по рекомендованной розничной цене, а затем на следующий день - более дорогие индивидуальные конструкции. Даты запуска Geforce RTX 5070 Ti следующие:

19 февраля: Испытания по рекомендованной розничной цене

20 февраля: Тестирование более дорогих индивидуальных проектов.

20 февраля: начало прродаж всех Geforce RTX 5070 Ti

Первоначально Nvidia планировала опубликовать обзоры 13 и 14 февраля и сразу же после этого выпустить Geforce RTX 5070 Ti в розницу. Однако китайский Новый год немного нарушил эти планы, продолжает VideoCardz. Эту дату также подтверждают несколько источников в секторе розничной торговли Германии.

Первые три видеокарты Geforce RTX 5070 Ti с соответствующей датой релиза уже появились в немецком интернет-магазине датского ритейлера Proshop.

Asus Prime Geforce RTX 5070 Ti

Asus Prime Geforce RTX 5070 Ti ОС

Asus TUF Gaming Geforce RTX 5070 Ti

Первыми будут выпущены Geforce RTX 5090 и Geforce RTX 5080, релиз которых состоится 30 января.