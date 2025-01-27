Компания Sony Japan объявила о прекращении производства четырех форматов физических носителей, включая диски Blu-ray. Также больше не будет "моделей-преемников".

Физические устройства хранения данных в виде оптических носителей или картриджей являются неотъемлемой частью любой коллекции, особенно для поклонников старых компьютеров, консолей или фильмов. Однако технологическая индустрия стремительно развивается, и физические носители информации устаревают. Будущее принадлежит исключительно цифровой дистрибуции, что наглядно демонстрируют многочисленные интернет-магазины, такие как Steam, а также потоковые сервисы всех видов. Теперь Sony объявляет о прекращении поддержки нескольких форматов физических носителей, включая диски Blu-ray.

В коротком пресс-релизе на японском сайте Sony говорится, что компания делает следующий шаг, который знаменует собой пресловутый "конец эпохи". В феврале этого года крупная электронная компания со штаб-квартирой в токийском районе Минато прекратит производство четырех форматов физических носителей: дисков Blu-ray, мини-дисков и кассет MD-Data и mini-DV.

Это означает, что Sony прекращает производство дисков Blu-ray после почти двадцати лет производства этого оптического носителя. Японская компания называет причиной "падение спроса" и то, что носители Blu-ray больше не отвечают "целям бизнеса". Однако из машинного перевода текста неясно, влияет ли это только на носители информации или также на записанные носители, как отмечает Tom's Hardware.