Acemagicготовит к продаже новый мини-ПК F3A AI 370 к концу месяца.

Если название модели вас не смущает, то сердцем и душой новейшего ПК от Acemagic является процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 (такой же, как в карманном компьютере Ayaneo 3). Это чип Strix Point, который объединяет четыре ядра Zen 5 и восемь ядер Zen 5c, образуя конфигурацию из 12 ядер и 24 потоков. Оба типа ядер имеют тактовую частоту 2 ГГц, при этом ядра Zen 5 могут работать на частоте до 5,1 ГГц (ядра Zen 5c могут работать на частоте до 3,3 ГГц).

Чип Strix Point также оснащен графикой Radeon 890M (16 ядер, до 2,9 ГГц, RDNA 3.5) и встроенным нейронным процессором (NPU), способным выполнять до 50 TOPS. В целом Ryzen AI 9 HX 370 рассчитан на производительность до 80 TOPS в режиме искусственного интеллекта.

По словам компании Acemagic, пользователи могут установить в ее новейший мини-ПК до 95 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, разумеется в двухканальной конфигурации. Он также может вмещать до 4 ТБ твердотельного накопителя NVMe (SSD). Несмотря на небольшие размеры, мини-ПК F3A AI 370 должен обладать высокими показателями производительности.

Охлаждение всегда является особой проблемой в компактных форм-факторах. По данным Acemagic, новый мини-ПК способен оставаться холодным и тихим даже при максимальной нагрузке.

"Система охлаждения F3A Mini PC была тщательно спроектирована с модернизированным тихим высокоскоростным вентилятором и полностью медным модулем рассеивания тепла. Двойная конструкция выхлопа оптимизирует охлаждение системы, обеспечивая стабильную работу даже при полной нагрузке. Несмотря на работу на максимальной мощности "Он остается тихим и прохладным, обеспечивая пользователям наилучшие впечатления", - утверждает Acemagic.

Другие примечательные характеристики включают несколько видеовыходов (HDMI 2.1, USB4 и DisplayPort 2.0) с поддержкой до четырех внешних дисплеев, два порта LAN 2,5 Гбит/с и RGB-подсветку.

Компания Acemagic опубликовала страницу продукта для своего мини-ПК F3A и сообщила, что он поступит в продажу в этом месяце, но пока не раскрыла цены.