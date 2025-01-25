Владельцы материнских плат Asus серии 800 теперь говорят, что эта система может повредить видеокарту.

На платах Asus система Q-Release использует небольшой удерживающий зажим, чтобы зафиксировать карту на месте. Когда нужно извлечь карту, просто потяните конец разъема вверх, одновременно поднимая ее, и карта сразу выскочит. Можно сделать это пару раз без каких-либо негативных последствий, но пользователи начинают замечать реальный износ видеокарт, после использования Q-Release.



Похоже, что каждое использование Q-Release наносит микроповреждение печатной плате, в месте где контакты подключаются к материнской плате. PCGamer сообщает, что при подталкивании карты для срабатывания механизма Q-Release ощущается заметное сопротивление, поэтому неудивительно, что трение может вызвать небольшой ущерб.

Некоторые пользователи пытались оценить проблему, многократно вставляя и вынимая графический процессор. Действительно, после нескольких десятков циклов наблюдается значительная эрозия контактов и материала печатной платы. Один пользователь, который связался с китайской службой поддержки Asus, как сообщается, был заверен, что компания решит эту проблему. Однако время между признанием проблемы представителем службы поддержки и внесением изменений компанией, в целом может быть значительным.

На данный момент любой у кого есть материнская плата Asus Q-Release Slim, должен ограничить частоту извлечения видеокарты. Это не должно быть слишком сложно - большинство людей, которые меняют видеокарты десятки раз, являются модерами и рецензентами. Среднестатистическому геймеру придется снимать видеокарту только в редких случаях, и когда это произойдет, система Q-Release может оказаться предпочтительнее, чем возня с рычагом разблокировки. Насколько известно, использование Q-Release всего несколько раз, не повредит вашу видеокарту.