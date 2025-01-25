Компания Nvidia выбрала Hogwarts Legacy в качестве одной из первых 75 игр с поддержкой DLSS 4 Day One.

С появлением нового поколения графических процессоров Blackwell от Nvidia, включающего флагманскую модель RTX 5090, в некоторых играх также появляются технологии DLSS 4 и Multi Frame Generation. Журналисты проверили возможности GeForce RTX 5090 и эффекты четвертой итерации DLSS и новой функции Multi Frame Generation, которые в настоящее время доступны только для серии RTX 50. Теперь были опубликованы скриншоты Hogwarts Legacy в разрешении 4K, демонстрирующие масштаб новых графических улучшений - и они весьма впечатляют.

Посол бренда и технологий Nvidia Джейкоб Фримен опубликовал изображения и видеоматериалы о Hogwarts Legacy через службу коротких сообщений X. Там он написал: "Hogwarts Legacy получает ряд новых обновлений, включая DLSS 4 с многокадровой генерацией, точные отражения с трассировкой лучей, отражения на воде с трассировкой лучей, реконструкция лучей и многое другое! Посмотрите эти кадры 4K, снятые с помощью RTX 5090 и DLSS 4!"

Он также предоставляет информацию о производительности RTX 5090 с DLSS 4 и многокадровой генерацией в Hogwarts Legacy. При максимальных настройках скорость должна превышать 400 кадров в секунду. Джейкоб Фримен также видит "огромную разницу" между включением и выключением Ray Reconstruction. Его вывод таков: "Включайте Ray Reconstruction! Как только выйдет обновление конечно".

На выставке CES более двух недель назад компания Nvidia продемонстрировала бенчмарки Hogwarts Legacy и эффекты DLSS 4 с многокадровой генерацией, реконструкцией лучей и сверхвысоким разрешением по сравнению с DLSS 3 или DLSS, не активированным на RTX 5090. По собственным измерениям, при использовании DLSS 4 в разрешении 4K компания Nvidia достигла скорости более 400 кадров в секунду в игре Hogwarts Legacy, при использовании DLSS 3 - всего лишь от 150 до 200 кадров в секунду (в 2,4 раза меньше), а без DLSS - всего лишь от 50 до 100 кадров в секунду (в 5,6 раз меньше).



