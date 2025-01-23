Несмотря на то что GeForce RTX 5090 значительно компактнее чем RTX 4090, NVIDIA утверждает, что она остается холодной.

Компания Nvidia разместила на своем официальном канале YouTube двенадцатиминутное видео "Designing the Founders Edition". В нём довольно подробно рассказывают не только о дизайне графического процессора и его кулера, но и принципы по которым спроектирована карта.

Сквозной поток воздуха гораздо эффективнее при охлаждении. (4090 слева, 5090 справа)

Компания заявляет, что дизайн GeForce RTX 3090 уже был довольно сложным поскольку считалось, что уменьшить плату GPU невозможно. Это было первое поколение, в котором была представлена конструкция проточного охладителя. Большинство видеокарт препятствуют потоку воздуха через радиатор с помощью самой печатной платы, но инженеры NVIDIA поняли, что это было серьезным препятствием для эффективного охлаждения.

Эта симуляция показывает предполагаемую конструкцию просочившегося четырехслотового прототипа, который в конечном итоге был отклонен.

В видео компания кратко рассказывает о массивном прототипе с четырьмя слотами, фото которого просочилось в сеть, подпитывая фантазии о гигантских 800-ваттных картах GeForce RTX 4090 Ti, которые так и не материализовались. В конце концов NVIDIA заявляет, что видеокарта как продукт, должна стать меньше, а не больше.

Все отдельные части входящие в состав GeForce RTX 5090 Founders Edition.

Инженеры компании разрезали печатную плату на четыре отдельные части и упаковали компоненты GPU так плотно, как никто ранее не упаковывал. Инженеры называют GeForce RTX 5090 Founders Edition "полностью интегрированным термомеханико-электрическим решением» и это имеет смысл учитывая, что вам нелегко будет заменить кулер на одной из этих карт.



