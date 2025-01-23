В среднем видеокарта Blackwell опережает предшественника примерно на 28 процентов.

Geforce RTX 5090 и Geforce RTX 5080 официально поступят в розничную продажу 30 января. Уже появились первые результаты различных синтетических тестов, сравнивающих топовую модель Blackwell с Geforce RTX 4090. Сайт VideoCardz собрал все результаты из собственных источников и сравнил новую видеокарту Geforce RTX 5090 с Geforce RTX 4090 в пяти тестах 3DMark. Используются 3DMark Time Spy, Fire Strike, Speed Way, Port Royal и Steel Nomade.

В индивидуальных тестах, которые проводились в разрешениях Full HD (1080p) и WQHD (1440p), а также в 4K/UHD (2160p), преимущество Geforce RTX 5090 над Geforce RTX 4090 составляет 24–35 процентов. Если учесть, что Geforce RTX 4090 смогла превзойти Geforce RTX 3090 в 3DMark Time Spy Extreme на целых 90 процентов, становится ясно, что грядущая смена поколения вероятно будет несколько разочаровывающей.

Немецкий экстремальный оверклокер и энтузиаст Роман "der8auer" Хартунг довольно четко подытожил это в своей диаграмме. Как в тестах опубликованных производителем Nvidia, так и в многочисленных просочившихся синтетических тестах, новая видеокарта Geforce RTX 5090 демонстрирует прирост производительности всего на 25–30 процентов, а в играх вероятно и того меньше.