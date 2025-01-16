Zotac подтвердила характеристики одной из своих разогнанных моделей GeForce RTX 5090.

GeForce RTX 5090 Amp Extreme Infinity имеет не только длинное название, достойное фильма о супергероях, но и достигает TDP 600 Вт — это первая подобная видеокарта, о которой мы знаем. Это кажется логичным, учитывая начальную мощность в 575 Вт, поскольку даже RTX 4090 значительно превзошла свой TDP 450 Вт для разогнанных моделей.

Партнерам по платам часто приходится выделяться из продуктов NVIDIA Founders Edition по нескольким причинам. Во-первых, продукты NVIDIA имеют совершенно уникальный дизайн, например двухслотовая GeForce RTX 5090 с ее высокотехнологичным подходом к охлаждению. Во-вторых, NVIDIA продает свои модели по базовой рекомендованной розничной цене, что оказывает некоторое давление на партнеров. Графические процессоры NVIDIA также обычно являются одними из самых качественных используемых печатных плат, поэтому у них есть еще одно преимущество.

По этим причинам партнерам по платам приходится обращаться к разогнанным и кастомизированным моделям, чтобы привлечь внимание потребителей. Zotac уже давно успешно делает это, и популярные модели из семейства Amp выходят за рамки типичных спецификаций. Вероятно, стандартный TDP на этих моделях по-прежнему составляет 575 Вт, но они оснащены режимом или двойным BIOS, который обеспечивает большее энергопотребление.

Показатели производительности и обзоры еще не опубликованы для серии GeForce RTX 50, первой, вероятно, станет GeForce RTX 5090. Больше мощности должно означать большую производительность, хотя графические процессоры уже обеспечивают производительность, близкую к пределу с завода.

Вот почему NVIDIA также продвигает ИИ, например, технологию DLSS 4 с многокадровой генерацией. Эти технологии могут позволить графическим процессорам функционировать более эффективно с точки зрения энергопотребления, при этом выдавая ожидаемое геймерами количество кадров в секунду. Zotac является одним из многих партнеров по производству плат, выпустивших графические процессоры для серии RTX 50, и модели мощностью 600 Вт могут оказаться более распространенными, чем мы изначально ожидали.

NVIDIA GeForce RTX 5090 поступит в продажу 30 января, а обзоры появятся до этой даты.