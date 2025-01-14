Хотя эти видеокарты выйдут в продажу только в конце января.

Nvidia RTX 5090 с 32 ГБ станет новым флагманом, но c какой ценой - это важный вопрос для заинтересованных сторон. Можно ожидать, что начальная минимальная цена составит 2329 евро (рекомендованная розничная цена указанная Nvidia). Помимо RTX 5090, RTX 5080 является второй видеокартой, цена которой будет находиться в четырехзначном диапазоне и обе видеокарты уже предлагаются у одного или двух немецких розничных продавцов.

Компания Caseking из Берлина уже выставила на рынок несколько индивидуальных разработок RTX 5090 от Gigabyte и Zotac и предлагает их по цене чуть менее 10 000 евро. Конечно, никто не захочет платить такую цену за видеокарту. Но следует знать, что в настоящее время эти видеокарты еще недоступны. Как только акрты станут доступны, цена также должна снизиться более чем на 7000 евро.

Помимо Gigabyte и Zotac, на выставке Caseking также представлены индивидуальные разработки Asus и MSI для RTX 5080. Опять же, ни одно из предложений в настоящее время не доступно. Немецкое отделение датского ритейлера Proshop также предлагает варианты RTX 5080, но не указывая цену, либо заявляет, что продукт больше не доступен.

Это интересный статус, поскольку этот товар и ранее не был доступен. Между тем финский филиал Proshop уже называет более реалистичные цены на RTX 5080 по сравнению с Caseking, которые соответствуют рекомендованной розничной цене в Финляндии, а в некоторых случаях значительно превышают ее.