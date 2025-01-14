Как стало известно VideoCardz из хорошо информированного источника, независимые тесты Geforce RTX 5090 и Geforce RTX 5080 будут проводиться в разное время.

Как стало известно сайту VideoCardz из хорошо информированного источника, обзоры Geforce RTX 5090 и Geforce RTX 5080 будут разнесены по времени. Тестирование новой флагманской модели, как сообщается, начнется 24 января, в то время как GeForce RTX 5080, которая как сообщается имела небольшие задержки из-за нового BIOS, сможет проявить себя в тестах 30 января. По данным VideoCardz, на этот раз Nvidia не будет делать различий между референсным дизайном и индивидуальными разработками.

24 января: Тесты Geforce RTX 5090 FE + индивидуальные разработки.

30 января: Тесты Geforce RTX 5080 FE + индивидуальные разработки.

30 января: выпуск Geforce RTX 5090 и 5080.

* официально не подтверждено. ** Источник: VideoCardz.

Как отмечается на сайте, Nvidia и ее партнеры по совету директоров уже выпустили соответствующие соглашения о неразглашении информации на эти две даты, которые конечно могут измениться при определенных обстоятельствах..