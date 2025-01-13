Конечно, это применимо только в случае использования многокадровой генерации DLSS 4.

Фактически демонстрация представленная Nvidia показала, что Geforce RTX 4090 в Marvel Rivals с разрешением UHD и DLSS 3 обеспечивает около 180 кадров в секунду, в то время как модель следующего поколения Geforce RTX 5070 с DLSS 4 обеспечивает около 235 кадров в секунду. Если не принимать во внимание время на межкадровые вычисления, то DLSS 4, в отличие от DLSS 3, должен иметь возможность генерировать четыре, а не два изображения из одного фактически отрисованного кадра.

Если разделить указанные частоты кадров на эти факторы, то получится гораздо более реалистичная картина около 90 кадров в секунду для RTX 4090 и 59 кадров в секунду для Geforce RTX 5070. Однако из-за потерь генерации, вышеупомянутое удвоение частоты кадров вряд ли будет достигнута в полной мере. По сравнению с расчетами, RTX 5070 вероятно немного быстрее. Однако сравнение показывает, что RTX 5070 вряд ли сможет конкурировать с RTX 4090 по чистой производительности.

В отчете Tweaktown также указывается, насколько сильно теперь можно отделить частоту кадров с апскейлерами от частоты кадров без апскейлеров. В то время как Geforce RTX 5090 в UHD с полной трассировкой лучей без масштабирования обеспечивает скорость чуть менее 30 кадров в секунду, с DLSS 4 включая генерацию кадров возможны около 240 кадров в секунду и более. Конечно это всего лишь индивидуальное сравнение — по-настоящему надежные значения производительности, с DLSS и без него, с трассировкой лучей и без нее, будут предоставлены только в результате подробных независимых тестов при запуске.

То же самое относится и к AMD, где источник утечек @9550pro в настоящее время также сообщает о значении производительности. На форуме Chiphell ходят слухи, что Radeon RX 9070 XT в Black Myth: Wukong якобы обеспечивает немного худшую частоту кадров, чем Geforce RTX 4080 Super. Таким образом при неизвестных настройках модель Nvidia опережает по показателю fps на два процента в разрешении 1080p и на десять процентов в разрешении UHD. Однако и здесь можно сделать лишь ограниченные выводы об окончательной эффективности на основе одного значения. Кроме того AMD заранее подчеркнула, что финальные версии драйверов пока не доступны. Для конкретных сравнений ответ по-прежнему один: подождем и увидим.