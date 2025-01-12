Об этом свидетельствуют, по крайней мере, значительно возросшие показатели продаж Mindfactory.

Хотя розничный продавец оборудования Mindfactory обычно раскрывает количество проданных единиц всех своих продуктов, для AMD Ryzen 7 9800X3D эта информация держалась в секрете в течение нескольких недель. Только с 1 января он наконец-то появился на странице продукта. На тот момент сообщалось о продаже около 8700 процессоров этого типа. С момента релиза 7 ноября в среднем через виртуальный прилавок ежедневно продавалось 155 моделей, что существенно замедлилось из-за недостаточного количества поставок со стороны AMD.

Однако с начала года поставки по-видимому резко возросли. 11 января Computerbase сообщила, что Mindfactory продала в общей сложности 14 160 соответствующих процессоров. С 1 по 11 января было заказано 5460 процессоров. Более 500 в день, или по одному каждые две-три минуты.

Точное значение можно найти на странице продукта и сегодня, поскольку Ryzen 7 9800X3D уже снова распродан на Mindfactory. Даже после рождественского сезона и несмотря на явно большие объемы поставок, спрос продолжает превышать предложение. Однако ожидается, что следующая поставка состоится в ближайшее время - в среду. Затем количество проданных процессоров вероятно снова резко возрастет.

Пока неясно сколько времени потребуется, чтобы рынок окончательно насытился настолько, что цена на Ryzen 7 9800X3D опустится до рекомендуемой розничной цены или даже ниже. Однако в этом отношении есть позитивный сигнал от предшествующей и альтернативной модели Ryzen 7 7800X3D. Цена на него резко выросла за последние месяцы вероятно также из-за высокого спроса. Однако в последнее время эта тенденция похоже наконец-то была сломана. С другой стороны предстоящий запуск видеокарт RTX 5000 и RX 9000 может снова существенно повысить спрос - поэтому падение цен на чипы AMD Ryzen X3D отнюдь не гарантировано.