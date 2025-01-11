Тест Radeon RX 9070 с 99 кадрами в секунду при разрешении 4K выглядит странно.

Это было сделано на стенде AMD на выставке CES в Лас-Вегасе с предустановкой 4K и без добавления каких-либо технологий масштабирования или генерации кадров. Результат составил 99 кадров в секунду, что крайне много для видеокарты, которая в конечном итоге призвана конкурировать с новой GeForce RTX 5070 от Nvidia.

Hardware Canucks отмечает, что Radeon RX 9070 с 99 кадрами в секунду в разрешении 4K в Call of Duty: Black Ops 6 превосходит Radeon RX 7900 XTX или даже Geforce RTX 4090. Hardware Canucks предполагает, что должно быть имелась какая-то форма масштабирования, генерации кадров, VRS и т. д., которую IGN не принял во внимание.

Эксперты по аппаратному обеспечению даже утверждают, что AMD вероятно хотела опубликовать этот тест, чтобы представить свои новые графические процессоры в выгодном свете. В противном случае IGN возможно не опубликовал бы статью в сети. Для сравнения, ютуберы представили собственные внутриигровые тесты топовых на данный момент графических процессоров в CoD: BO6 с предустановкой 4K и отключенными дополнительными функциями (Ryzen 7 9800X3D в качестве ЦП):

RTX 4090 - 93 кадра в секунду

RTX 4080S - 70 кадров в секунду

7900 XTX - 85 кадров в секунду

7900 XT - 73 кадра в секунду