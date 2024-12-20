OneXPlayer собирается запустить краудфандинговую программу для компактного гибрида ноутбука и портативного устройства OneXPlayer G1.

Несмотря на то, что устройство заявлено как ноутбук, съемная клавиатура G1 превращает устройство в потенциальную портативную игровую консоль. Если предположить, что цена будет конкурентоспособной, а проект будет реализован должным образом, ноутбук на базе Ryzen 9 HX 370 "Strix Point" может привнести что-то новое в переполненный портативный игровой ландшафт.

Поскольку это ожидаемый проект Indiegogo, мы хотели бы, чтобы вы проявили осторожность, прежде чем выкладывать деньги или доверять спецификациям указанным продавцом. Тем не менее кампания проводится OneXPlayer, относительно узнаваемым именем в растущем сообществе портативных игровых устройств. Среди недавних хитов - OneXFly F1 Pro и OneXPlayer Pro 2, причем в F1 Pro впервые OLED-дисплей был объединен с AMD Zen 5 APU.

Новый проект OneXPlayer G1 немного более амбициозен, поэтому есть вероятность, что он не выйдет на рынок. Технически заявленный как компактный игровой ноутбук, 900-граммовый компьютер имеет съемную клавиатурную панель, открывающую доступ к игровому контроллеру снизу. Клавиатура крепится с помощью магнитов, а игровой контроллер располагается над емкостной клавиатурой в эргономичном стиле.