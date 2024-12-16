В Китае предлагается ранее неизвестная видеокарта Nvidia: Geforce RTX 4010 с 768 ядрами CUDA и памятью GDDR6 объемом 4 ГБ.

Хотя раньше предлагались различные видеокарты бюджетного класса, обеспечивающие компьютеры хотя бы базовыми графическими возможностями, в последние годы этот рынок почти полностью исчез. И Intel, и AMD теперь предлагают все процессоры как минимум со встроенной графикой, которые уже охватывают этот сегмент рынка. В соответствии с этим Nvidia и AMD прекратили выпуск соответствующих моделей, так что текущее поколение начинается только с RTX 4060 или RX 7600. Меньшие модели не предлагаются – или есть?

По данным YouTube-канала Budget-Builds Official, в Китае продается видеокарта, которая не вписывается в остальную линейку Nvidia: Geforce RTX 4010. Название уже предполагает: это модель, которая имеет только самое необходимое. По традиции старых моделей начального уровня, это однослотовая модель с небольшим кулером и небольшой мощностью. Цена после импорта в Англию, составляет от 100 до 140 евро, и сравнительно высока.

Также заметно, что Nvidia ничего не знает о видеокарте: страницы продукта Geforce RTX 4010 нет и соответствующих слухов нет - модель похоже не существует за пределами Китая. Как подтвердил дилер в ответ на вопрос Budget-Builds Official, видеокарты там определенно покупаются - видимо в первую очередь благодаря OEM-производителями, предлагающими системы обработки изображений.

Однако анализ YouTube-канала показывает, что для этого небольшого сегмента рынка новая видеокарта так и не была выпущена. Благодаря шейдерам GA107, 4 ГБ GDDR6, 768 ядрами CUDA и своим внешним видом видеокарта в конечном итоге напоминает Nvidia A400, которая предлагается профессиональным клиентам. Судя по всему, профессиональную видеокарту просто купили и превратили в Geforce RTX 4010.