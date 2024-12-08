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Niko4123
Опубликованы фото переработанного бюджетного смартфона Google Pixel 9a
Даже если фотографии настоящие, прототипы могут и будут меняться до того, как попадут на стадию производства.

Несмотря на то, что Google Pixel 9a, как ожидается поступит в предварительную продажу уже в середине марта следующего года, было распространено достаточно информации о его характеристиках. Даже были рендеры CAD и ранние прототипы устройства, которые указывают на то, как Google может пытаться сделать iPhone 7 Plus из своего следующего A-phone.

Подтверждением этих заявлений является пара фотографий, опубликованных на X, которые как утверждается, представляют собой вид спереди и сзади Pixel 9a. Дисплей плоский, без изгибов, что упрощает установку защитных пленок. Задняя часть интересна тем, что видно символ-заполнитель вместо логотипа Google, а также то, что островок камеры 9a практически заподлицо с корпусом (насколько можно судить по изображению). Последнее является намеренным подходом, чтобы отличить стандартный Pixel 9 от младшей модели.

Можно сказать, что это прототип, не только по символу-заполнителю и маркировке на задней панели, но и по метке "EVT" на наклейке, обозначающей инженерный проверочный тест.

Пока что знания о Pixel 9a, ограничивается основными характеристиками, а цена все еще остается загадкой. Ожидается, что телефон будет иметь 6,3-дюймовый Actua AMOLED, Tensor G4 с 8 ГБ оперативной памяти и выбор между 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Скорость зарядки ограничена 18 Вт по проводу и 7,5 Вт по беспроводной связи в паре с аккумулятором емкостью 5000 мАч, что честно говоря очень медленно.

Как показывают фотографии, смартфон оснащен тремя камерами - сзади будет основной датчик на 48 МП и сверхширокоугольный датчик на 13 МП, а спереди будет модуль на 13 МП. Ожидается небольшое увеличение телефона, но по-видимому вес уменьшится до 186 г со 188 г у Pixel 8a.

#google pixel 9a
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Google Pixel 9a будет похож на iPhone 8 Plus
Опубликованы фотографии смартфона Google Pixel 9a с новым дизайном
Дизайн Google Pixel 9a показали на реальных фотографиях
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