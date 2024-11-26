neXPlayer делает ставку на то, что покупатели желающие получить самый мощный чипсет и OLED-дисплей, с радостью заплатят за это 1340 долларов.

OneXPlayer выпустила OneXFly F1 Pro на рынок, став первым устройством, которое поставляется либо с AMD Ryzen AI 9 365, либо с Ryzen AI 9 HX 370. С новейшей 4-нм микроархитектурой AMD Zen 5, 12-ядерной интегрированной графикой RDNA 3.5 эти F1 Pro, как ожидается, справятся с любыми задачами, которые вы им зададите. К сожалению нигде не упоминается о поддержке VRR.

Еще одним важным моментом является дисплей. На момент написания статьи 7-дюймовый OLED-дисплей F1 Pro с разрешением 1080p и частотой 144 Гц является самым быстрым в отрасли.

OneXFly F1 Pro доступен для предварительного заказа прямо сейчас по сниженной цене 1100 долларов (первоначальная рекомендованная розничная цена 1220 долларов). Однако это касается модели AMD AI 9 365 с 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Также есть версия на 2 ТБ за 1199 долларов. Однако будьте готовы потратить еще больше, если вам нужен HX 370. Цены составляют 1339 долларов за 32 ГБ/1 ТБ, 1439 долларов за 32 ГБ/2 ТБ, 1599 долларов за 64 ГБ/2 ТБ и максимальная цена 1699 долларов за версию 64 ГБ/4 ТБ.