Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Вредоносная программа FakeCall для Android перехватывает звонки в банк
Вредоносная программа для Android, обнаруженная два года назад и на этот раз замеченная фирмой по кибербезопасности Zimperium, снова распространяется с новой версией, демонстрирующей несколько усовершенствований.

В версии увиденной еще в 2022 году, FakeCall обманывал пользователей с помощью приложения, которое создавало видимость того, что они звонят в свой банк, когда на самом деле звонок направлялся злоумышленнику. На этот раз FakeCall устанавливает себя в качестве обработчика вызовов Android по умолчанию после получения разрешений от устройства жертвы, по сути беря на себя все обязанности связанные со звонками. Этот метод позволяет Fakecall маскироваться под Android-звонилку, что затрудняет жертвам обнаружение взлома и перенаправление их звонков мошенникам.

Хотя эта новая версия FakeCall по-видимому все еще находится в разработке с неполными функциями, она может похвастаться улучшениями по сравнению с предыдущей версией. Это включает в себя использование служб специальных возможностей Android для получения дополнительного контроля над устройством, автоматическое предоставление себе разрешений, запись видео или аудио, удаление приложений и получение информации о местоположении. Это довольно большой набор инструментов для злоумышленников, чтобы нанести максимальный ущерб своим жертвам, и он будет становиться только опаснее со временем, когда вредоносное ПО станет более функциональным.

Эти проекты по возрождению вредоносного ПО становятся все более распространенными на Android, поэтому пользователям нужно оставаться бдительными в отношении приложений, которые они выбирают для установки на свои устройства. Пользователям рекомендуется придерживаться официального Play Store и включать Play Protect, чтобы снизить вероятность стать жертвой вредоносных приложений.

#android #кибербезопасность #fakecall
+
Написать комментарий (0)
Google может добавить Quick Share на устройства Apple
Google планирует добавить поддержку Quick Share на iOS
Новое вредоносное Android-приложение может перехватывать звонки в банк
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Tesla впервые в своей истории подписала контракт со знаменитостью, которая должна стать лицом марки
1
Samsung закрывает 4 нм, 5 нм и 7 нм производственные мощности из-за низкого спроса
6
На юге России построили новую автомагистраль, которая соединит воедино двенадцать автодорог
+
В России стартовали продажи седана Toyota Avalon, признанного в iSeeCars самым долговечным в мире
2
AMD и Intel придётся подвинуться, ведь NVIDIA выпустит серию настольных процессоров в сентябре 2025г
9
Опубликован подробный неофициальный список мобильных устройств Samsung с поддержкой One UI 7
+
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
19
Две галактики IC 2163 и NGC 2207 в процессе столкновения и слияния в одну
+
Бурятские штурмовики показали стальной бункер ВСУ, который теперь будет служить нуждам ВС РФ
+
Проект укороченной версии лайнера МС-21 обойдётся почти в 2 млрд рублей
9
Утечка функций One UI 7: что ждет пользователей Samsung с новым выпуском бета-версии
1
Red Magic 10 Pro прошел сертификацию 3C
4
По статистике Steam, популярность видеокарт с 8 и 12 ГБ VRAM снижается, а с 16 и 24 ГБ VRAM растет
9
Intel будет по-прежнему пользоваться услугами TSMC в будущем
+
Российские подразделения приближаются к населённому пункту Разлив
+
Realme GT 7 Pro получит режим подводной съемки
+
Apex Legends прекратила поддержку Steam Deck из-за читерства
+
Realme отправила смартфоны GT 7 Pro с "несуществующим" чипсетом Snapdragon 8 Gen 4
+
Apex Legends больше не поддерживается на Linux и Steam Deck
+
Канье Уэст выпускает документальный фильм о своей жизни с бюджетом $1 млрд долларов
5

Популярные статьи

Египетская и греческая мифология в голливудских блокбастерах: краткий обзор фильмов
3
«Акула» против «Огайо» - как СССР построил крупнейшую подлодку в мире
6
От "Необузданной Силы" до "Павшего Ордена": краткий обзор игр во вселенной "Star Wars"
2
Пересидеть на AM4 до снижения цен на AM5 - тесты и мое мнение
36
Почему инженеры СССР не стали копировать немецкие «Тигры»
23
О лучших советских внедорожниках - 5 легендарных автомобилей с максимальной проходимостью
27
Выясняем, какие компоненты для игрового ПК спасут ваши деньги от инфляции и прослужат много лет
17
О финансовом провале Call of Duty Black Ops 6 и отрицательном росте консолей Xbox
6
Тест ретро-ПК на основе AMD K8 в сопровождении Geforce 3 TI и Sound Blaster Live 5.1
21
Обзор бракованного блока питания 2E Gaming 750W Gold (EP750GM-140)
10

Сейчас обсуждают

Никита Ермолаев
10:20
Никакого производства ( в моём понимании это юви литография) 5700х3д, 5500х3д и не было. Это брак от 5800х3д который копился пока 5800х3д производился в тсмс, а теперь пошёл в дело, и сколько его было...
Пересидеть на AM4 до снижения цен на AM5 - тесты и мое мнение
Alt Irony
10:19
АМ4 всё ещё хороший сокет который можно применять вплоть до 4080. Хорошая сборка на ам5 выходит примерно на 1/3 дороже аналога 4го поколения, но соизмеримого прироста не даёт
Пересидеть на AM4 до снижения цен на AM5 - тесты и мое мнение
Виктор Байкин
10:17
По тебе и видно.
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Никита Ермолаев
10:15
Производительность процессов не только лишь подсистемой памяти меряется.
Пересидеть на AM4 до снижения цен на AM5 - тесты и мое мнение
Ryzen1200
10:12
Пересидеть на AM4 до снижения цен на AM5 - тесты и мое мнение
Dmitry Mitry
10:09
У меня геймпасс ультимейт, кал оф дюти и даром не надо. Сталкер 2 жду.
О финансовом провале Call of Duty Black Ops 6 и отрицательном росте консолей Xbox
Апшеронский скакел
10:07
Тут к примеру
Пересидеть на AM4 до снижения цен на AM5 - тесты и мое мнение
Ryzen1200
10:04
где?
Пересидеть на AM4 до снижения цен на AM5 - тесты и мое мнение
Eppius
10:01
Посмотрел пару рецензий на нее и решил не тратить свое время на это даже даром.
Alan Wake 2 все еще не окупил все свои затраты на разработку и маркетинг
Giant_calmar
09:59
На последней распродаже Ali разница была 40 долларов, или 50% цены. Что в 10% разнице в игровой производительности - позволяет выгодно собраться на ам5 с младшим камнем..
Пересидеть на AM4 до снижения цен на AM5 - тесты и мое мнение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем