Вредоносная программа для Android, обнаруженная два года назад и на этот раз замеченная фирмой по кибербезопасности Zimperium, снова распространяется с новой версией, демонстрирующей несколько усовершенствований.

В версии увиденной еще в 2022 году, FakeCall обманывал пользователей с помощью приложения, которое создавало видимость того, что они звонят в свой банк, когда на самом деле звонок направлялся злоумышленнику. На этот раз FakeCall устанавливает себя в качестве обработчика вызовов Android по умолчанию после получения разрешений от устройства жертвы, по сути беря на себя все обязанности связанные со звонками. Этот метод позволяет Fakecall маскироваться под Android-звонилку, что затрудняет жертвам обнаружение взлома и перенаправление их звонков мошенникам.

Хотя эта новая версия FakeCall по-видимому все еще находится в разработке с неполными функциями, она может похвастаться улучшениями по сравнению с предыдущей версией. Это включает в себя использование служб специальных возможностей Android для получения дополнительного контроля над устройством, автоматическое предоставление себе разрешений, запись видео или аудио, удаление приложений и получение информации о местоположении. Это довольно большой набор инструментов для злоумышленников, чтобы нанести максимальный ущерб своим жертвам, и он будет становиться только опаснее со временем, когда вредоносное ПО станет более функциональным.

Эти проекты по возрождению вредоносного ПО становятся все более распространенными на Android, поэтому пользователям нужно оставаться бдительными в отношении приложений, которые они выбирают для установки на свои устройства. Пользователям рекомендуется придерживаться официального Play Store и включать Play Protect, чтобы снизить вероятность стать жертвой вредоносных приложений.