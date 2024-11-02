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Niko4123
Google Maps получит новый набор функций ИИ, работающих на основе моделей Gemini
Они направлены на то, чтобы сделать использование сервиса более простым.

Компания заявляет, что использует ИИ "Для анализа миллиардов изображений, а также данных от местных партнеров и нашего сообщества", что помогает поддерживать актуальность Google Maps и делать эти новые функции возможными.

Одним из новых дополнений является возможность для пользователей спрашивать у Google Maps советы о том, какие мероприятия доступны в интересующих их локациях. Google Maps будут предоставлять предложения вместе с отзывами, которые должны помочь пользователям найти что-то, чем можно заняться. Это стало возможным благодаря сочетанию Gemini и информации, которая "основана на наших надежных данных о 250 миллионах мест по всему миру и идеях сообщества Google Maps".

Google заявляет, что также вносит "крупное обновление, которое сделает всю вашу поездку проще от начала до конца". Пользователи смогут "добавлять остановки" на своем маршруте, поскольку Карты будут показывать им рестораны, достопримечательности и аттракционы. Кроме того пользователи смогут увидеть, какое влияние погода оказывает на их маршруты, "включая затопленные, нерасчищенные и плохо просматриваемые дороги". Это как нельзя кстати, поскольку быстро приближаются зимние месяцы, когда водители часто сталкиваются с опасными условиями вождения.

Также можно будет увидеть, какая погода и дорожная обстановка могут быть в день и время, когда пользователь планирует посетить локацию. Более того пользователи будут получать предупреждения, если на их маршруте есть сложный поворот, и даже получат советы по парковке.

#gemini #искуственный интелект #google maps
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