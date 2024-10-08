Однако шансы купить его невелики, поскольку все 399 единиц автомобиля стоимостью 2,1 миллиона долларов уже проданы.

10 лет. Именно столько энтузиасты ждали новый гиперкар McLaren. В основе всего этого лежит битурбированный 4,0-литровый V8 McLaren, который выдает 915 л. с. и 900 ньютон-метров крутящего момента, при 9200 об/мин (отчасти благодаря плазменному покрытию цилиндров). При 230 л. с. на литр двигатель имеет самую высокую удельную мощность, которую когда-либо производила компания.

Рядом с восьмиступенчатой коробкой передач установлен электродвигатель, который весит всего 20 кг, в паре с аккумулятором емкостью 1,4 кВт·ч, расположенным под полом. Электродвигатель выдает 255 киловат (342 л. с.), что позволяет силовой установке выдавать в общей сложности 1258 л. с. и 1340 ньютон-метров крутящего момента.





Заднеприводный W1, как утверждается, разгоняется до 97 километров в час за 2,7 секунды, затем до 299 километров в час за 12,7 секунды (на четыре секунды быстрее, чем P1). Удерживание автомобиля на месте — один из самых безумных (но со вкусом) аэродинамических пакетов, которые мы видели на любом McLaren. Для удержания автомобиля на дороге большие воздухозаборники спереди захватывают воздух, в то время как передние крылья направляют воздух под днище авто через конструкцию вдохновленную Формулой 1.

Сзади есть спойлер утопленный в кузов, но на скорости он выдвигается и превращается в антикрыло. По сути, он расширяет эффект диффузора и снижает сопротивление. При торможении спойлер наклоняется вперед, чтобы действовать как воздушный тормоз.

На каждый автомобиль распространяется четырехлетняя гарантия без ограничения пробега плюс шестилетняя гарантия на аккумулятор на 72 000 км.



