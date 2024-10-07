"Город воров" Рифтен особенно впечатляет использованием технологий Nanite и Lumen.

The Elder Scrolls 5: Skyrim отметит свой 13-й день рождения в ноябре следующего года. Преемника пока не предвидится - но в Скайрим регулярно загружаются новые модификации, ремейки и витрины. Ютубер Лео Торрес воссоздал город Рифтен на юго-востоке Скайрима в Unreal Engine 5. Цель текущего проекта: "Масштабная концепция того, как город такого размера будет выглядеть в реальной жизни, лишенный геймплея, сюжета и технических ограничений", объясняет Торрес в описании.

Для этого использовался Unreal Engine 5.4 с Nvidia Geforce RTX 3090. По словам Торреса, проект содержит смесь его собственных ресурсов, смоделированных в Blender, а также других моделей от сторонних поставщиков. Собственный конвейер геометрии UE5 Nanite используется для всех моделей и листвы. Lumen также добавленный в UE5, отвечает за глобальное освещении и отражения.

Торрес также рассматривает другие игры с такими изменениями, включая франшизу Dragon Age. Однако можно смело исключить, что мод можно трактовать как превью The Elder Scrolls 6. Еще в 2020 году игровой директор Bethesda во время работы над Starfield объявил, что Creation Engine для TES 6 будет использоваться в доработанной версии.