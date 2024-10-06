Перед ожидаемым запуском пользователь Weibo, крупного сайта социальных сетей в Китае, опубликовал несколько предполагаемых спецификаций.

Если предположить, что информация верна, Dimensity 9400 сохранит конфигурацию кластера 1+3+4 своего предшественника. Однако предполагаемый состав, состоит из одного ядра Arm Cortex-X925 с тактовой частотой 3,626 ГГц для выполнения тяжелой работы. Если это правда, то это будет обновление ядра Cortex-X4, работающего на частоте до 3,4 ГГц на Dimensity 9300+.

По словам источника, другие составляющие процессора остаются неизменными, что сводится к трем ядрам Cortex-X4 с тактовой частотой до 2,85 ГГц и четырем ядрам Cortex-A720, работающим на частоте до 2 ГГц.

Однако в предполагаемых спецификациях есть потенциальная проблема. Ранее в этом году Arm представила Cortex-A725, который является высокопроизводительным процессором второго поколения Armv9.2 для премиальных телефонов. Если MediaTek переходит на ядро Cortex-X925 для основных вычислительных задач, вполне возможно, что она также внедрит обновленные ядра Cortex-A725 вместо ядер Cortex-A720. Придется подождать и посмотреть.

Инсайдер также утверждает, что Dimensity 9400 будет оснащен графическим процессором Arm Immortalis-G925 с дюжиной ядер GPU, работающих на частоте 1612 МГц. Это флагманский графический процессор. Он также недавно помог Dimensity 9400 попасть в заголовки новостей из-за утечки бенчмарка, в котором чип стал первым, кто пересек отметку в 3 миллиона баллов в AnTuTu. А если посмотреть на графическую часть этого результата, Dimensity 9400 набрал 1 322 761 балл в тесте GPU.

Будет интересно посмотреть, какие устройства в конечном итоге получат Dimensity 9400, и как просочившиеся спецификации будут сравниваться с официальными, как только это станет известно на следующей неделе.