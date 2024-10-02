Полиции удалось найти украденный автомобиль с помощью функции отслеживания местоположения Find My от Apple и вернуть украденный автомобиль.

Это был не единственный продукт Apple, который привел к аресту. Согласно местному новостному репортажу, полиция Гринвича, штат Коннектикут, отследила местонахождение украденного автомобиля, определив, где находились AirPods, и остановила водителя. Водитель затем выпрыгнул из Ferrari и скрылся, но в спешке оставил iPhone на сиденье.

Оставленный iPhone был идентифицирован как принадлежащий Диону Шонттену, 22-летнему жителю Уотербери, штат Коннектикут. Вооружившись этой информацией, полиция смогла произвести арест.

Полиция сообщает, что Шонттен и его коллега 19-летний Кеон Вебстер, связаны как минимум с одной другой кражей автомобиля Acura 2023 года, пропавшего без вести в Нью-Йорке. Дуэт описывается как имеющий "обширную криминальную историю".

Неясно, какую модель AirPods владелец Ferrari оставил в украденном автомобиле.