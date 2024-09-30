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Niko4123
По данным MSI, процессоры AMD Ryzen 8000 и Ryzen 9000 поддерживают новый стандарт памяти CUDIMM
CUDIMM должен обеспечить более высокие тактовые частоты.

При достижении все более высоких тактовых частот оперативной памяти, возникают проблемы не только с контроллером памяти и микросхемами памяти, но и с их подключением. Длинные проводники искажают сигналы. Это может привести к сбоям и таким образом ограничить максимальную тактовую частоту. Эту ситуацию призваны улучшить новые планки CUDIMM, в которых отдельная микросхема на каждой планке памяти обеспечивает обработку тактового сигнала передаваемого контроллером памяти.

Это изменение предназначено для обеспечения более высоких тактовых частот, первые планки CUDIMM уже достигают 9200 MT/c. Однако новый формат также вызывает вопросы о совместимости. С новыми процессорами Intel Arrow Lake/Core Ultra 200 уже было ясно, что они поддерживают новые модули CUDIMM. Теперь MSI подтвердила, что новые планки оперативной памяти также работают с процессорами AMD Ryzen.

Как сообщает Videocardz, на пресс-конференции было объявлено, что оперативная память DDR5 CUDIMM совместима с процессорами Ryzen 8000 и Ryzen 9000. Для новых процессоров требуется UEFI на базе AMD AGESA 1180, для Ryzen 8000 требуется обновление до AGESA 1200.

По словам оверклокера MSI TOPPC вполне возможно, что Ryzen 7000 будет поддерживать CUDIMM в будущем.

#amd #msi #ryzen 9000 #ryzen 8000 #cudimm
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MSI подтверждает, AMD Ryzen 8000 и 9000 получат поддержку CUDIMM
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