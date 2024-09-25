SoC уже появился в отгрузочных ведомостях.

Почти все эти портативные консолей основаны на чипах AMD, в частности, на какой-то вариации кристалла с кодовым названием Phoenix. Сюда входит Ryzen Z1 Extreme SoC, на котором работают ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go. Естественно, в качестве продолжения этих устройств ожидается Ryzen Z2 Extreme, о котором уже упоминали руководители AMD на выставке IFA Berlin в начале этого месяца.

SoC уже появился в отгрузочных ведомостях, как заметил внимательный энтузиаст Everest (@Olrak29_). "(FOC) 100-000001684-40 NOTEBOOK Z2X28W FP8 EVT IC 64BIT MICROPROCESSOR (8 CORE)" очень ясно относится к Ryzen Z2 Extreme SoC, как потому, что там написано "Z2X" и "FP8", так и потому, что из кода продукта видно, что это очень близкий родственник "Strix Point" Ryzen AI 9 HX 375 с кодом OPN 100-000001682.

Однако в отличие от Ryzen AI 9 HX 375, этот ЦП похоже имеет только восемь ядер. На самом деле возможно даже восемь ядер оригинального Ryzen Z1 Extreme - это избыточное число для процессора, предназначенного для игровых карманных компьютеров. Очень немногие игры выигрывают от более чем шести ядер ЦП, поэтому дополнительные ядра в значительной степени являются лишними на чипе, который крайне ограничен в мощности.

Карманный компьютер оснащенный таким чипом, а также некоторой сверхбыстрой памятью LPDDR5X, может предложить впечатления от игры, очень похожие на консольные.