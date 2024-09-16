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Niko4123
Microsoft работает над повышением производительности приложений для Windows 11
Microsoft планирует вскоре добавить в Windows App SDK новую функцию, которая значительно ускорит работу некоторых программ Windows. Помимо прочего, речь идет о значительно сниженном потреблении памяти.

Для создания программ для Windows 10 и Windows 11 разработчики могут использовать различные пакеты графического интерфейса от Microsoft и некоторых сторонних поставщиков. С 2021 года Microsoft объединяет некоторые свои собственные пакеты в Windows App SDK, что обеспечивает единый доступ к таким пакетам. Windows App SDK также используется для некоторых приложений Windows 11, таких как Smartphone Link или приложения "Фотографии". Но они также показывают проблему, связанную с этим подходом - производительность.

Приложения на основе Windows App SDK иногда реагируют с некоторой задержкой, сравнительно требовательны к памяти и часто имеют заметное время запуска. Именно на эти критические замечания Microsoft теперь хочет обратить внимание. Новая предварительная версия программного обеспечения включает новую поддержку AOT - предварительной компиляции. Проще говоря программный код, далекий от аппаратного обеспечения, переводится на язык, более близкий к аппаратному, один раз при создании программы, а не во время ее работы.

Как только поддержка AOT для Windows App SDK будет официально выпущена, все программы необходимо будет переиздать, чтобы воспользоваться новым преимуществом. Microsoft ожидает, что это изменение обеспечит повышение производительности. Это должно отразиться на сокращении времени запуска на 50 процентов и, в зависимости от режима работы, на сокращении потребления памяти.

Однако в настоящее время, измеренных значений пока нет.

#windows 11
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