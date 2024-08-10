Intel распространяет исправление микрокода 0x129 для настольных процессоров Core 13-го/14-го поколения, которое устранит некорректные запросы напряжения на процессор, вызывающие повышенное рабочее напряжение.

Это уже третье подобное обновление для решения этой проблемы, которое Intel должна выпустить. Изначально Intel бросила тень на своих партнеров по материнским платам, заявив, что они выбрали неправильные настройки для ЦП, и порекомендовав всем вручную установить на своих чипах рекомендуемые настройки питания. Это безусловно помогает, но было ясно, что дело не только в этом.

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После дополнительных исследований Intel обнаружила ошибку в функции Enhanced Thermal Velocity Boost (или eTVB) на своих процессорах Core i9, из-за которой ЦП - запрашивал слишком большое напряжение. Предыдущая версия микрокода была выпущена для устранения этой ошибки в июне.

Теперь последнее обновление устраняет ошибку, при которой затронутые процессоры (то есть все, что используют кристалл Raptor Lake-S) накапливают "события повышенного напряжения" с течением времени, и это приводит к тому, что значение Vmin ЦП, или минимальное напряжение, становится слишком высоким. Intel неясно описывает влияние этого на процессор или конкретный механизм действия, но конечный результат: множество сбоев приложений и системы.

Примечательно, что Intel заявляет, что она не закончила проверку этой проблемы. Компания отмечает, что она предоставит дополнительную информацию к концу августа, возможно, включая еще одно обновление микрокода.

Intel утверждает, что ее внутреннее тестирование показывает, что общее влияние на производительность в таких тестах, как 3DMark, WebXPRT 4, Cinebench и Blender, находится "в пределах вариации от запуска к запуску". То же самое говорится и об играх, ссылаясь на тесты в Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider и Total War Warhammer III, хотя многопоточный Hitman 3 по-видимому работает значительно хуже.