В заявлении опубликованном в X/Twitter, украинский разработчик видеоигр GSC Game World сообщил, что отодвигает дату релиза на пару месяцев, чтобы "исправить больше непредвиденных аномалий".

Последняя часть долгоиграющей франшизы Stalker Heart of Chornobyl, ждала своего выхода долго. Это четвертая игра Stalker. Она была анонсирована еще в 2010 году и была отменена два года спустя.

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Затем в 2018 году разработка возобновилась и новая дата релиза была назначена на 2021 год. Однако затем последовало несколько задержек, последняя из которых перенесла дату релиза с 5 сентября 2024 года на 20 ноября 2024 года. По крайней мере эта задержка была относительно короткой, и разработчик попытался разрядить обстановку с помощью ироничного трейлера, размещенного на YouTube.

Несмотря на очередную неудачу, GSC Game World заявляет, что игра "становится такой, какой мы ее себе представляли". Студия также заявила, что планирует опубликовать видео с подробным обзором разработчиков на медиаканалах Xbox 12 августа, которое будет включать в себя ряд интервью, новые кадры и прохождение одного из квестов игры. Вот полное заявление, опубликованное в X/Twitter:

Задержка вызвала ряд реакций: некоторые геймеры выразили свое разочарование, а другие высказали поддержку. К чести GSC Game World, разработчик активно отвечал на сообщения в теме, включая ответ в котором описывались их трудности с момента начала разработки игры.

"В процессе разработки мы столкнулись с пандемиями, переездами, кибератаками и многим другим. Независимо от того насколько сложен для нас этот процесс разработки, нашей целью по-прежнему остается предоставление качественного продукта игрокам. Будьте уверены, мы понимаем ваши чувства в связи с этим объявлением", - заявили в GSC Game World.

Для тех кто заинтересован Stalker 2: Heart of Chronobyl доступен для предварительного заказа.