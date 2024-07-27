Последняя часть долгоиграющей франшизы Stalker Heart of Chornobyl, ждала своего выхода долго. Это четвертая игра Stalker. Она была анонсирована еще в 2010 году и была отменена два года спустя.
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Затем в 2018 году разработка возобновилась и новая дата релиза была назначена на 2021 год. Однако затем последовало несколько задержек, последняя из которых перенесла дату релиза с 5 сентября 2024 года на 20 ноября 2024 года. По крайней мере эта задержка была относительно короткой, и разработчик попытался разрядить обстановку с помощью ироничного трейлера, размещенного на YouTube.
Несмотря на очередную неудачу, GSC Game World заявляет, что игра "становится такой, какой мы ее себе представляли". Студия также заявила, что планирует опубликовать видео с подробным обзором разработчиков на медиаканалах Xbox 12 августа, которое будет включать в себя ряд интервью, новые кадры и прохождение одного из квестов игры. Вот полное заявление, опубликованное в X/Twitter:
Задержка вызвала ряд реакций: некоторые геймеры выразили свое разочарование, а другие высказали поддержку. К чести GSC Game World, разработчик активно отвечал на сообщения в теме, включая ответ в котором описывались их трудности с момента начала разработки игры.
"В процессе разработки мы столкнулись с пандемиями, переездами, кибератаками и многим другим. Независимо от того насколько сложен для нас этот процесс разработки, нашей целью по-прежнему остается предоставление качественного продукта игрокам. Будьте уверены, мы понимаем ваши чувства в связи с этим объявлением", - заявили в GSC Game World.
Для тех кто заинтересован Stalker 2: Heart of Chronobyl доступен для предварительного заказа.