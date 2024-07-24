Спецификации в утечках Geekbench действительно совпадают с некоторыми ожидаемыми SKU для Strix Halo.

Хотя ходят слухи, что топовая конфигурация имеет 16 ядер процессора, очевидно, что будут и младшие модели этого чипа. Strix Halo использует ту же ПЗС-матрицу (CCD), что и процессоры для настольных ПК Granite Ridge.

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Что касается фактических результатов тестов, одноядерный результат составляет 2177 баллов, а многоядерный - 13993 балла. Оба являются отличными результатами для восьмиядерного мобильного чипа. Учитывая, что это Geekbench 5, а не Geekbench 6, одноядерный результат будет самым высоким, для ноутбука, в то время как многоядерный результат ставит его в тот же диапазон, что и Core i9-12900HK, Core Ultra 9 165H, Snapdragon X Elite X1E-78-100 и значительно опережает процессоры AMD Hawk Point.

Geekbench зафиксировал "базовую частоту" 5,36 ГГц, что очень похоже на тактовую частоту Boost. Это довольно много для мобильного чипа. Это дополнительные 360 МГц помимо 5,1 ГГц, которые получит AMD Ryzen AI 9 HX 370. Учитывая, что это инженерный образец, вполне возможно, что сможем увидеть тактовую частоту этих мобильных чипов до 5,4-5,5 ГГц, что чрезвычайно впечатляет.