Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Samsung выпустит критический патч безопасности для миллионов устройств Galaxy
Рассматриваемая уязвимость отслеживается как CVE-2024-32896 и описывается как уязвимость повышения привилегий (EoP).

В прошлом месяце Google выпустил бюллетень по безопасности Pixel, в котором говорится, что эксплойт "может подвергаться ограниченному целенаправленному использованию", что другими словами означает, что хакеры активно нацелены на уязвимые устройства. В то время считалось, что эта уязвимость есть только на устройствах Pixel, но позже Google уточнил, что риску подвержены все устройства Android.

реклама

Сюда входят телефоны Galaxy, и первоначально сообщалось, что исправление может занять несколько месяцев. Тем не менее, Samsung по-видимому сообщила, что "исправление запланировано на август", с оговоркой, что фактическое развертывание "может варьироваться в зависимости от сетевого провайдера и устройства".

Что касается уязвимости, которая была быстро исправлена, то до сих пор нет точных подробностей. В этом нет ничего необычного, поскольку такие поставщики, как Google, обычно ждут пока большинство затронутых пользователей получат доступ к исправлению, прежде чем раскрывать информацию, чтобы держать хакеров в неведении как можно дольше.

Кстати существовала вторая потенциально более серьезная уязвимость, обозначенная как CVE-2024-29745, которую Google исправила для своих устройств Pixel. Аналогично это также влияет на платформу Android в целом. Samsung не сообщила, будет ли предстоящий патч для телефонов Galaxy решать и эту проблему.

#samsung
+
Написать комментарий (0)
Китайский производитель памяти YMTC подал в суд на Micron
Внешний экран Samsung Galaxy Z Fold Slim получит соотношение сторон, как у Galaxy S24 Ultra
Появление Galaxy Tab S10 Ultra в Geekbench подтвердило выбор Samsung в пользу MediaTek
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Две ракеты «Искандер» «прошлись» по крупным эшелонам ВСУ с техникой в Харьковской области
+
Дональд Трамп пообещал урегулировать украинский кризис сразу после победы на выборах
+
Новый чип MediaTek Tianji 8400 превосходит по производительности Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
+
Ракета SM-6 ВМС США, управляемая новым усовершенствованным армейским радаром, поразила цель
2
Учёные нашли на Земле растение, способное выжить на Марсе, превращая пустыню в плодородную почву
4
Xiaomi назвала бюджетные смартфоны, которые получат Harmony OS и длительный цикл обновлений
6
Туристы не хотят ехать в Париж на Олимпиаду, ставя местные отели на грань разорения
4
Обнародованы характеристики, приблизительная стоимость и особенности линейки смартфонов iPhone 17
+
В России началось строительство нового металлургического завода
+
Российские истребители прогнали два стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США от границы РФ
+
HB: Санкции против РФ провалились и "рикошетом" угрожают самому ЕС, вызвав рост "света" и еды
3
В России будет наращиваться выпуск деталей для перспективных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
+
Realta Fusion: Установлен новый рекорд в термоядерном эксперименте
+
Простейший вопрос заставил ошибиться лучшие нейросети
7
"Искандер" долетел до Николаевской области и поразил ангар с HIMARS с масштабной детонацией ракет
+
На аукционе был выставлен восстановленный автомобиль DeLorean DMC-12, выпущенный в 1981
+
Цены на бензин АИ-95 в России снова бьют рекорды
7
Инсайдеры назвали все цветовые палитры iPhone 16 и iPhone 16 Plus
+
Intel представила встраиваемые процессоры Core "Raptor Lake Refresh" без ядер E-Core
1
Графические процессоры AMD RDNA 4 получат улучшенную архитектуру трассировки лучей
10

Популярные статьи

Как работает анонимность в Telegram, и почему скрыть свою личность в мессенджере почти невозможно
19
Оптимизируем ПК для гейминга правильно - полный гайд
44
Итоги гоночного уик-энда 20-21 июля
+
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Часть 1
46
Почему игровые видеокарты стоят так дорого и будут стоить еще дороже – обзор причин
24
Как производители видеокарт экономят на геймерах, снижая количество памяти и качество термопасты
10
29 июля 2024 года Microsoft закрывает Marketplace Xbox 360
+
Токены Blum и Dogs раздадут на 100-ни миллионов холдеров и обгонят Notcoin
7
Asia Times: Китайские подлодки получат боевые лазеры, способные "незаметно" cжигать спутники США
+
«Мирный план Трампа» и «план Путина» не понравились Зеленскому
3

Сейчас обсуждают

Кызахстанчево
09:17
у варфрейма есть одна большая проблема - отсутствие соревновательного момента, там абсолютно ничего не имеет смысла, хотя на ранней стадии игра позиционировала себя как хардкорная штука, где ты дох...
По словам главы Warframe, крупные издатели "слишком рано" отказываются от онлайн-игр
Эдуард Спиридонов
09:08
Только вот уж очень человеческая получилась ошибка
Простейший вопрос заставил ошибиться лучшие нейросети
Денис Меренков
09:07
А южный процессор когда будут тестировать?). Экспертам удалось протестировать передовой северный процессор Amazon
Неожиданные новости о будущем iPhone SE от Fixed Focus Digital
swr5
09:06
Тогда нет и разумной причины чтобы вообще жить.
Галактика-зомби вернулась к жизни спустя 20 миллионов лет
swr5
09:03
Выхлопная система для реактивного истребителя - это мощно))).
Концепция истребителя 6-го поколения Tempest представлена на авиасалоне в Фарнборо
Китя
09:00
Собирай монатки с укры быстрее. а то ФАБ прилетит. РФ сейчас быстро продвигается.
Российская армия взяла под контроль уже 25% территорий населённого пункта Синьковки
lighteon
09:00
Информация о поддерживаемых инструкциях содержится в процессорных микрокодах. Они хранятся как в биос материнской платы, так и в операционной системе и обновляются. CPU-Z может читать информацию с био...
Windows XP в 2024 году - Часть 2
Александр
08:54
Маск - наглая крыса. Одной рукой пишет письмо о запрете ИИ, скрежеща зубами, что ушел от OpenAI и остался за бортом их бота, а другой открывает xAI, с непомерным вредом для окружения. Маскофилы, давай...
Илон Маск запустил самый мощный в мире кластер нейросетей - экологи бьют тревогу
Китя
08:53
Что не понравилось в этой раскладушке аккумулятор дохлый 4400 мА*ч при раскладном экране быть постоянно у розетки так еще и фронтальная камера всего 10 Мп и стоит это чудо около 200т.р.
GSMArena: Samsung Galaxy Z Fold 6 оставляет смешанные впечатления
si-cat
08:53
Дай Бог ихней теляти под себя не насрати 🤣
В Англии показали концепт истребителя GCAP, полёт которого может никогда не состояться
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем