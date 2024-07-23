Рассматриваемая уязвимость отслеживается как CVE-2024-32896 и описывается как уязвимость повышения привилегий (EoP).

В прошлом месяце Google выпустил бюллетень по безопасности Pixel, в котором говорится, что эксплойт "может подвергаться ограниченному целенаправленному использованию", что другими словами означает, что хакеры активно нацелены на уязвимые устройства. В то время считалось, что эта уязвимость есть только на устройствах Pixel, но позже Google уточнил, что риску подвержены все устройства Android.

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Сюда входят телефоны Galaxy, и первоначально сообщалось, что исправление может занять несколько месяцев. Тем не менее, Samsung по-видимому сообщила, что "исправление запланировано на август", с оговоркой, что фактическое развертывание "может варьироваться в зависимости от сетевого провайдера и устройства".

Что касается уязвимости, которая была быстро исправлена, то до сих пор нет точных подробностей. В этом нет ничего необычного, поскольку такие поставщики, как Google, обычно ждут пока большинство затронутых пользователей получат доступ к исправлению, прежде чем раскрывать информацию, чтобы держать хакеров в неведении как можно дольше.

Кстати существовала вторая потенциально более серьезная уязвимость, обозначенная как CVE-2024-29745, которую Google исправила для своих устройств Pixel. Аналогично это также влияет на платформу Android в целом. Samsung не сообщила, будет ли предстоящий патч для телефонов Galaxy решать и эту проблему.