84% пользователей, принявших участие в опросе, заявили, что не готовы платить больше за оборудование, включающее возможности искусственного интеллекта.

Опрос на форуме TechPowerUp показывает, что продажи оборудования с поддержкой ИИ могут пойти не так, как надеялись его производители: 84% пользователей, принявших участие в опросе, заявили, что не готовы платить больше за оборудование, включающее возможности искусственного интеллекта. Примерно 7% считают, что готовы потратиться на оборудование с функциями искусственного интеллекта, а около 9% все еще не уверены в необходимости более крупных инвестиций.

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Некоторые комментарии в ветке форума добавляют контекста результатам опроса. Многие пользователи отмечают, что по их мнению, еще слишком рано увлекаться искусственным интеллектом, и возможно они будут более склонны сделать это через несколько лет.

Также важно помнить об участниках этого опроса. Люди, которые часто посещают этот сайт и присоединяются к его форуму, не являются среднестатистическими. Более широкий рынок возможно будет легче склонить к переходу на аппаратное обеспечение с функциями искусственного интеллекта, особенно с учетом того, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта продолжает нарастать, и даже Apple вступает в борьбу.

Также примечательно, что аппаратное обеспечение с поддержкой искусственного интеллекта имеет тенденцию становиться стандартом: AMD и Intel внедряют NPU (нейронные процессоры) в свои новейшие процессоры, и конечно же Qualcomm и Apple делают то же самое со своими чипами на базе Arm.

Время покажет, чем все это обернется, и станут ли результаты опроса хорошим индикатором будущего этой новой волны аппаратного обеспечения искусственного интеллекта.