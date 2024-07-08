Изображения опубликованные на Reddit, подтверждают слухи о том, что Samsung отошла от своего старого дизайна и переходит к более новому форм-фактору, подобному AirPods.

Пользователь Reddit Plastic_Development опубликовал несколько изображений пары наушников Galaxy Buds 3 Pro, которые по его словам, он смог купить, просто зайдя в местный Walmart. Изображения выглядят подлинными и напоминают то, что было опубликовано в предыдущих утечках. Что касается суммы, которую пользователь Reddit заплатил за наушники, он заявил, что цена составила 250 долларов.

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В одном из своих постов Plastic_Development делится своим ранним мнением о наушниках Galaxy Buds Pro 3: "Я только что купил их, они дорогие, но того стоят. Мне очень нравится дизайн (не буду врать). Шумоподавление находится на уровне AirPods Pro 1-го поколения. Звук отличный, но басы немного выше, лично мне нравится. Мой Z Flip4 их улавливает, и мой iPhone тоже". В заключение он добавил: "Удивительно, как я смог их купить".

Хотя дизайн очень похож на AirPods Pro от Apple, есть одно большое отличие. Сбоку каждого наушника расположена светодиодная лента, протянувшаяся почти на всю длину ножки. Одним из потенциальных применений светодиодных лент может быть оповещение других о том, что пользователь разговаривает по телефону. Еще одна менее необходимая возможность - создать световое RGB-шоу, которое пульсирует в такт музыке, которую слушает владелец.

Plastic_Development добавил, что на ножках наушников предусмотрена поддержка смахивания и сжатия, что позволяет пользователям контролировать громкость наушников, приостанавливать и воспроизводить музыку, отвечать на звонки и т.д. Galaxy Buds 3 Pro также будет иметь многоточечное подключение, что позволит пользователям одновременно подключаться с нескольких устройств. Пользователь также отметил: "Звук намного лучше, чем у Pixel Buds Pro. Высокие частоты лучше, басы лучше, и они громче. Я не проверял насколько качественный телефонный звонок."