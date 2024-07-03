После многих задержек почтенный NH-D15 наконец заменяется его более молодым и эффективным потомком: NH-D15 G2.

Каждая деталь NH-D15 G2 была обновлена по сравнению с оригинальным рецептом. Асимметричные ребра, увеличенное количество тепловых трубок до восьми (вместо шести), новые 140-мм вентиляторы, система крепления и даже опорные пластины, которые теперь существуют в трех различных вариантах.

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NH-D15 второго поколения поставляется с парой новых вентиляторов Noctua "NF-A12x25r G2", которые не только перемещают много воздуха с высоким статическим давлением, но и настроены на смещение скорости вращения вентилятора, что очевидно помогает избежать нежелательного гармонического резонанса, который может проявляться в виде "вибраций или периодического гудения". Вентиляторы SupraTorque также сконфигурированы таким образом, что поддерживают постоянную скорость вращения даже при значительном статическом давлении, что помогает снизить уровень шума.

Действительно Noctua специализируется на поиске бесшумного охлаждения для компьютеров. Однако это не означает принесения в жертву эффективности охлаждения: изменения в NH-D15 G2, такие как расположенные в шахматном порядке асимметричные стопки ребер, увеличили эффективность охлаждения D15 G2 более чем на 150 Вт по сравнению с и без того впечатляющей предыдущей версией. Noctua утверждает, что NH-D15 G2 может работать с чипами, выделяющими более 600 Вт тепла - поистине выдающийся результат для воздушного кулера.





NH-D15 G2 доступен в трех вариантах, каждый из которых предназначен для различной конфигурации процессора и сокета. Фактические рекомендации немного сложны (поэтому приведена диаграмма ниже), но вкратце они заключаются в том, что поклонникам AMD вероятно следует покупать "Low Base Convexity" или стандартные версии, в то время как пользователи последних платформ Intel вероятно захотят "High Base Convexity" или стандартный дизайн.