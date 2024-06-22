OCuLink предлагает соединение с максимальной пропускной способностью и минимальной задержкой между ЦП системы и внешним графическим процессором.

OCuLink предлагает соединение с максимальной пропускной способностью и минимальной задержкой между ЦП системы и внешним графическим процессором. Ранее мы уже сообщали о док-станциях OCuLink, но исторически они включали в себя собственный графический процессор. Сравните это с новой док-станцией DEG1 eGPU от Minisforum, в которую входит блок питания ATX или SFX и любой графический процессор по вашему выбору.

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Это шасси открытого формата с монтажными отверстиями для блока питания и кронштейном для поддержки тяжелых многослотовых графических процессоров. Вы подключаете 24-контактный разъем питания ATX к док-станции, а затем периферийные кабели питания PCIe (или вилку 12 В 2X6) к графическому процессору, подключаете OCuLink к вашей системе, а затем включаете его, и все сразу работает.

Предлагаемое соединение PCIe 4.0 x4 обеспечивает достаточную пропускную способность для всех видеокарт, кроме самых быстрых, и даже они будут работать достаточно хорошо, чтобы стать значительным обновлением по сравнению со встроенной графикой, предлагаемой в большинстве мини-ПК.

Имейте в виду, что интерфейс PCIe x4 будет более ограниченным, если установленный вами графический процессор не поддерживает PCIe 4.0. Это означает карты старше RTX 3000 (Ampere) от NVIDIA и RX 5000 (Navi 1x) от AMD. Аналогично помните, что OCuLink не поддерживает горячее подключение, поэтому вам придется выключить систему, чтобы подключить или отключить графический процессор.

В остальном о DEG1 больше сказать нечего. Если у вас есть какая-либо машина с возможностью подключения OCuLink, DEG1 предлагает недорогой способ подключить к такой системе практически любой графический процессор. Цена DEG1 составляет 99 долларов.