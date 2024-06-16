Средний балл Time Spy для Radeon 780M составляет 3747

Китайский блогер Golden Pig Upgrade Pack сообщает, что одноядерная, многоядерная и графическая производительность процессоров Ryzen AI 9 300-й серии улучшены примерно на 20 % по сравнению с предыдущим поколением. Средний балл Time Spy для Radeon 780M составляет 3747.

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Результаты Cinebench R23 также весьма впечатляют. Оценки TDP компонентов Ryzen AI 300 пока неизвестны, но есть мнение, что они ниже, чем 157 Вт, потребляемые Core i9-14900HX или Core i9-13980HX под нагрузкой. Для полноценного мобильного графического процессора 2000 баллов в однопоточной и 20 000 баллов в многопоточной производительности - очень впечатляющие результаты - как и следовало ожидать от новейшей технологии.

В целом если предположить, что цифры от Golden Pig Upgrade Pack верны, похоже, что процессоры Ryzen AI 300 "Strix Point" станут значительным шагом вперед по сравнению с Hawk Point - и эти тесты даже не проверяют XDNA 2 NPU.



