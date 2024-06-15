Блогер Ice Universe получил в свои руки макет Z Fold 6.

Внутри макет смартфона не имеет никакой электроники, но дает нам лучшее представление о дизайне, ранее представленном на рендерах. Эти рендеры очень похожи на манекен, который имеет более острые углы и плоские края, что соответствует обновленному дизайну Galaxy S24, который сам по себе подражает iPhone. Ранее Samsung публиковала информацию о телефоне на своем казахстанском веб-сайте, и эти новые изображения совпадают, но они также обеспечивают гораздо лучшее представление об устройстве.

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Из прошлых утечек мы слышали, что Z Fold 6 снова увеличит ширину дисплеев, и это видно на сравнительном изображении. Fold 6 заметно шире, чем Fold 5, и это будет долгожданным изменением. У более ранних складных устройств Samsung внешние экраны были настолько узкими, что многие приложения отображались некорректно. Будет полезно иметь больше места на крышке дисплея, но это также означает немного больше места на внутреннем складном экране, который, как ожидается, будет более квадратной формы, чем у телефона последнего поколения.

У нас также есть еще несколько интересных фактов о характеристиках и ценах, предоставленных OnLeaks и Smartprix. Предполагается, что в этом году Samsung планирует повысить цену Z Fold с 1799,99 долларов до 1899,99 долларов за версию на 256 ГБ. Модель на 512 ГБ будет стоить 2019,99 долларов, а версия на 1 ТБ - 2259,99 долларов. В последнее время мы наблюдаем рост цен на несколько обновленных моделей телефонов, включая телефоны Google Pixel и семейство Galaxy S24, так что это не является полной неожиданностью, но объективно это все равно дорого.

Что касается цветов, покупатели смогут выбрать темно-синий, серебристый и розовый. На сайте Samsung часто представлены эксклюзивные цвета, поэтому вариантов может быть больше. OnLeaks также утверждает, что в этом году Samsung существенно снизила вес с 253 граммов до 239 граммов. Это всего на пару граммов больше, чем у одноэкранного Galaxy S24 Ultra.

Samsung не объявила дату своего следующего мероприятия Unpacked, на котором будет анонсирован флагманский складной телефон вместе с компактным Z Flip 6. Однако вероятно, оно состоится в то же время, что и в прошлом году - презентация Unpacked в конце лета, за которой последуют выпуск несколько недель спустя.