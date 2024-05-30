Он доступен в предварительной версии Agility SDK 1.714.0.

Поскольку временное масштабирование в наши дни стало нормой для большинства компьютерных игр, Microsoft хочет помочь в этой ситуации как геймерам, так и разработчикам. С этой целью компания развернула расширение для DirectX 12 под названием DirectSR, которое вместо нового метода масштабирования представляет собой API, где разработчики могут просто сказать "увеличьте масштаб, пожалуйста", а DirectX может выбрать наиболее подходящий для оборудования пользователя метод.

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Вот как это работает. Разработчик интегрирует DirectSR и сразу делает FSR 2.2 от AMD доступным по умолчанию. Однако он проверит графический драйвер, чтобы узнать, доступен ли метод зависящий от поставщика. Если да, то он предпочтет его. Microsoft заявляет, что API может также поддерживать средства масштабирования для конкретных приложений, такие как вышеупомянутые TSR и IGTI и геймеры по прежнему должны иметь возможность вручную выбирать средство масштабирования - при условии, что разработчик игры запрограммировал его.

Конечно, DirectSR пока недоступен ни в одной игре, но разработчики желающие поэкспериментировать с API, теперь могут это сделать. Он доступен в предварительной версии Agility SDK 1.714.0. Убедитесь, что ваши драйверы Intel или NVIDIA обновлены до самых последних версий, если вы хотите поэкспериментировать с этими апскейлерами.