Он ориентированн как на любителей медиа, так и на любителей фотографии.

Xperia 1 VI имеет новую форму с соотношением сторон 19,5:9, имеет 6,5-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой 1–120 Гц, который может похвастаться более высокой энергоэффективностью, а максимальная яркость увеличилась на 50 процентов. Используя некоторые возможности искусственного интеллекта, дисплей может регулировать контрастность и цвет, чтобы улучшить видимость на улице.

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Xperia 1 VI оснащен новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3. В сочетании с батареей емкостью 5000 мАч и дисплеем LTPO этот телефон Sony обещает удвоить время воспроизведения видео (36 часов) по сравнению с предыдущими моделями.

Последние устройства Xperia отличались качественными камерами, и здесь похоже ситуация ничем не отличается. Телефон оснащен основной 52-мегапиксельной камерой Exmor T, а также новым телеобъективом с 12-мегапиксельным датчиком OIS. Этот же датчик выполняет функцию макросъемки, и способен фокусироваться на расстоянии до 4 см и увеличивать объекты в 2 раза.

Другие улучшения включают в себя увеличенную кнопку спуска затвора, обновление и без того мощного приложения интерфейса камеры, чтобы сделать его более удобным для пользователя, чем раньше, а также обработку изображений с помощью AI для "предотвращения переэкспонированных светлых участков путем анализа кадров и яркости окружающей среды в режиме реального времени".

И последнее, но не менее важное: очень приятно увидеть в 2024 году аудиопорт 3,5 мм. Sony продолжает эту традицию, подключив новую аудиосхему премиум-класса специально для пользователей, использующих проводные наушники.

Предварительные заказы доступны начиная с сегодняшнего дня на некоторых рынках по цене 1500 долларов, а доставка должна начаться в июне. Покупатели могут выбирать между черным, платиново-серебристым или хаки-зеленым цветами.