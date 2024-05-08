В ответ на предыдущие слухи известный инсайдер kopite7kimi поправляет заявление TechPowerUp о том, что GeForce RTX 5090 появится первой в 2024 году.

Инсайдер kopite7kimi заявляет: "Это неправда, GeForce RTX 5080 появится первой". Это противоречит слухам о том, что RTX 5090 появится в 2024 году, а другие графические процессоры в линейке - только после 2025 года.

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Хотя это не всегда так, NVIDIA иногда отдает предпочтение высокопроизводительным графическим процессорам. Например GeForce RTX 4090 выпущенная в октябре 2022 года, а затем RTX 4080 в ноябре 2022 года. Это позволило NIVIDA поразить потребителей невероятным приростом производительности, заложенным в RTX 4090, доминируя над предыдущим флагманом RTX 3090.

Между прочим RTX 3090 была выпущена 24 сентября 2020 года, через неделю после выпуска RTX 3080 17 сентября. Если RTX 5080 выйдет в 2024 году, а RTX 5090 выйдет в 2025 году, то более длительный период между этими моделями может быть уникальным.

RTX 4080 по цене 1199 долларов не смогла привлечь такого же внимания, как RTX 4090, из-за плохо воспринимаемого соотношения цены и качества. В конечном итоге NVIDIA пришлось изменить курс и снизить цену RTX 4080 Super до 999 долларов, поддавшись рыночным условиям, которые вынудили ее сделать это.

Вполне возможно, что NVIDIA действительно хочет начать 50-й серию с выпуском RTX 5080. Это также отложит на более поздний срок выпуск чипа более высокого класса, который на данный момент продолжает пользоваться высоким спросом в продуктах для центров обработки данных и сценариях использования искусственного интеллекта.

RTX 5080 должна оказаться работоспособным продуктом, вероятно, с видеопамятью GDDR7 в составе общего пакета. Производительность равная или превосходящая нынешний флагман RTX 4090, также будет вишенкой на торте, если он сможет сохранить ценовую категорию в 999 долларов.