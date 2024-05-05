Newegg раскрыл характеристики игрового ПК Corsair One i500 в преддверии премьеры, но вскоре её удалил.

Согласно удаленному списку, эта конкретная конфигурация будет сочетать процессор Intel Core i9-14900K 14-го поколения (24C/32T, до 5,8 ГГц, 36 МБ кэш-памяти L3) с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4080 Super. Оба эти компонента относятся к текущему поколению, а не к следующему, как заявляет Corsair на своем сайте.

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Другие ключевые характеристики включают в себя 32 ГБ памяти Corsair Vengeance DDR5-6000, твердотельный накопитель M.2 NVMe (SSD) емкостью 2 ТБ, материнскую плату на базе чипсета Intel B760M (почему не Z790?), блок питания Corsair SFX мощностью 1000 Вт (сертификат 80 Plus Gold), жидкостное охлаждение для процессора, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для беспроводного подключения, порт локальной сети 2,5 Гбит/с и 64-разрядная версия Windows 11 Home.

На архивном скриншоте можно увидеть элегантный корпус с деревянной передней панелью и хорошей вентиляцией. Согласно спецификациям, его размеры составляют 388,6 (В), 193 (Ш) и 299,7 (Г) мм, а вес - 7,18 кг. Что касается цены, Newegg предлагал его за 3599 долларов, прежде чем удалить, так что это не дешевый ПК. Покупатели также смогут претендовать на Star Wars Outlaws от Ubisoft, первую в истории игру по "Звёздным войнам" с открытым миром.