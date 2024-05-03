Новый стандарт кабельной разводки включает уникальные спецификации как для внутренних, так и для внешних кабелей.

PCI-SIG создал стандарт OCuLink еще в 2015 году, но до недавнего времени он никогда не использовался за пределами серверов, когда некоторые поставщики начали использовать его для подключения портативных систем, ноутбуков и мини-ПК к док-станциям, внешних графических процессоров и репликаторов портов. Это интересный вариант использования, но OCuLink был создан с учетом PCIe 3.0, а также предназначался для использования с оптическими носителями. PCI-SIG уже отказался от OCuLink в пользу своего нового стандарта, который называется CopprLink.

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CopprLink, как можно догадаться по названию, отказывается от элементов конструкции, ориентированных на оптические соединения, и фокусируется на обычных медных проводах. Новый стандарт кабельной разводки включает уникальные спецификации как для внутренних, так и для внешних кабелей, которые могут надежно обеспечивать соединения PCIe 5.0 и PCIe 6.0 со скоростью до 64 ГТ/с. Внутренние кабели подойдут практически для любого типа внутреннего соединения PCIe. Это означает, что вы можете использовать PCIe внутри машины для соединения материнских плат и объединительных плат или даже для подключения отдельных микросхем.

При этом внешний разъем служит заменой внешних кабелей OCuLink и эффективен на расстоянии до двух метров, сохраняя при этом функциональность 64 ГТ/с. Основное различие между внутренними и внешними стандартами заключается в том, что внешний кабель использует более прочный разъем, способный выдерживать покачивание и изгиб кабеля. И внутренние, и внешние стандарты поддерживают конфигурации с четырьмя, восемью и шестнадцатью линиями, а это означает, что вскоре мы сможем передавать до 128 ГБ/сек (это гигабайты, а не биты) данных по одному внешнему кабелю.

Нетрудно представить варианты использования чего-то подобного. Прямое соединение PCI Express обеспечивает меньшую задержку и более высокую пропускную способность, чем даже Thunderbolt 5. Конечно, для его использования также требуется дополнительная работа со стороны поставщика оборудования. Тем не менее, будет интересно, если портативные компьютеры следующего поколения смогут использовать этот стандарт для подключения внешних устройств с использованием PCIe 5.0. Канал PCIe 5.0 x8 может обеспечить ту же полосу пропускания, что и соединение PCIe 4.0 x16 с графическим процессором, или вы можете выделить четыре линии для графического процессора и две линии для твердотельных накопителей. Это была бы отличная док-станция для портативного ПК.