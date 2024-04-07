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Niko4123
Intel XeSS 3.1: изменения масштабирования и заявленная производительность
На данный момент более 100 игр поддерживают масштабирование XeSS от Intel на базе искусственного интеллекта. XeSS 1.3 SDK доступный на GitHub, использует обновленные модели ИИ для улучшения общего игрового процесса.

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"Благодаря оптимизации моделей, дополнительному обучению и работе со сложными визуальными элементами, новая версия XeSS обеспечивает более детальную реконструкцию, лучшее сглаживание, меньшее количество ореолов и большую  стабильность", - заявляет Intel в своем блоге.

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В сообщении блога есть короткое демо-видео, в котором показана сцена из фильма "Как дракон: Ишин!" со сравнением до и после. В частности, на заднем плане заметно мерцание бамбука, что сильно отвлекает и мешает погружению. Однако при использовании XeSS 1.3 эти мерцания в основном исчезают - мы все еще можем их видеть, но в гораздо меньшей степени.

Предустановки Intel XeSS: изменения масштабирования разрешения и новые параметры

Intel охотно рассказывает о приросте производительности, которого могут ожидать пользователи. С этой целью Intel заявляет о скромном или большом выигрыше, в зависимости от названия. Кроме того Intel добавила три новых пресета XeSS, включая Ultra Performance, Ultra Quality Plus и Native Anti-Aliasing. Вместе с этим Intel изменила масштабирование разрешения, которое теперь выглядит так:

Это глобальные изменения. Если ранее предустановка "Ультра качество" увеличивала разрешение в 1,3 раза, то в XeSS 1.3 оно увеличивается до 1,5 раза. Это важно отметить в контексте сравнений производительности Intel, так как, по-видимому именно отсюда и происходит основная часть прироста.

Что касается пресета Native Anti-Aliasing, то он единственный, который не выполняет рендеринг с более низким/более быстрым разрешением, а затем масштабирует результат. Вместо этого он "пропускает рендеринг с собственным разрешением через новую модель XeSS, чтобы обеспечить высочайший уровень детализации с интеллектуальным сглаживанием".

По сути это то же самое, что и сглаживание глубокого обучения NVIDIA (DLAA, не путать с DLSS) - оба опираются на искусственный интеллект для поддержки визуальных эффектов.

Тесты Intel дают представление о производительности предстоящего обновления XeSS 1.3

Теперь давайте посмотрим на данные внутреннего тестирования Intel, начиная с того, как производительность в Cyberpunk 2077 масштабируется с использованием новых настроек качества.

Ппредустановка XeSS Ultra Quality (1,5x) при увеличеном масштабировании разрешения сохраняет аналогичную производительность (49 кадров в секунду против 50 кадров в секунду). Предполагается, что в версии XeSS 1.3 Ultra Quality он будет выглядеть лучше, чем предустановленные настройки качества предыдущих версий. 

Первый набор тестов Intel сосредоточен на видеокарте Arc A750. Средний прирост количества кадров в секунду (FPS) по всем направлениям составляет около 10% при сравнении XeSS 1.3 с предыдущей версией. В основном это скромный прирост, поэтому важно отметить изменения в масштабировании разрешения. Однако в тестах Intel производительность Diablo IV выросла на 28%.


#intel xess
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