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"Благодаря оптимизации моделей, дополнительному обучению и работе со сложными визуальными элементами, новая версия XeSS обеспечивает более детальную реконструкцию, лучшее сглаживание, меньшее количество ореолов и большую стабильность", - заявляет Intel в своем блоге.
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В сообщении блога есть короткое демо-видео, в котором показана сцена из фильма "Как дракон: Ишин!" со сравнением до и после. В частности, на заднем плане заметно мерцание бамбука, что сильно отвлекает и мешает погружению. Однако при использовании XeSS 1.3 эти мерцания в основном исчезают - мы все еще можем их видеть, но в гораздо меньшей степени.
Предустановки Intel XeSS: изменения масштабирования разрешения и новые параметры
Intel охотно рассказывает о приросте производительности, которого могут ожидать пользователи. С этой целью Intel заявляет о скромном или большом выигрыше, в зависимости от названия. Кроме того Intel добавила три новых пресета XeSS, включая Ultra Performance, Ultra Quality Plus и Native Anti-Aliasing. Вместе с этим Intel изменила масштабирование разрешения, которое теперь выглядит так:
Это глобальные изменения. Если ранее предустановка "Ультра качество" увеличивала разрешение в 1,3 раза, то в XeSS 1.3 оно увеличивается до 1,5 раза. Это важно отметить в контексте сравнений производительности Intel, так как, по-видимому именно отсюда и происходит основная часть прироста.
Что касается пресета Native Anti-Aliasing, то он единственный, который не выполняет рендеринг с более низким/более быстрым разрешением, а затем масштабирует результат. Вместо этого он "пропускает рендеринг с собственным разрешением через новую модель XeSS, чтобы обеспечить высочайший уровень детализации с интеллектуальным сглаживанием".
По сути это то же самое, что и сглаживание глубокого обучения NVIDIA (DLAA, не путать с DLSS) - оба опираются на искусственный интеллект для поддержки визуальных эффектов.
Тесты Intel дают представление о производительности предстоящего обновления XeSS 1.3
Теперь давайте посмотрим на данные внутреннего тестирования Intel, начиная с того, как производительность в Cyberpunk 2077 масштабируется с использованием новых настроек качества.
Ппредустановка XeSS Ultra Quality (1,5x) при увеличеном масштабировании разрешения сохраняет аналогичную производительность (49 кадров в секунду против 50 кадров в секунду). Предполагается, что в версии XeSS 1.3 Ultra Quality он будет выглядеть лучше, чем предустановленные настройки качества предыдущих версий.
Первый набор тестов Intel сосредоточен на видеокарте Arc A750. Средний прирост количества кадров в секунду (FPS) по всем направлениям составляет около 10% при сравнении XeSS 1.3 с предыдущей версией. В основном это скромный прирост, поэтому важно отметить изменения в масштабировании разрешения. Однако в тестах Intel производительность Diablo IV выросла на 28%.